Мэрия объявила конкурс на право покупки имущества «Воронежгорэлектросети»
Начальная цена оставила 1,6 млрд рублей.
Начальная цена оставила 1,6 млрд рублей.
Городские власти объявили открытый конкурс на право покупки имущества «Воронежской горэлектросети», сообщила
В перечень имущества муниципального казенного предприятия входят здания, техника и оборудование. Полный список и документация доступны на сайте мэрии. Прием заявок продлится с 10 января по 9 февраля 2017 года.
Городские власти не раз заявляли о намерении акционировать «Воронежгорэлектросеть». В середине сентября 2014 года депутаты гордумы включили МУП «Воронежская горэлектросеть» в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2011−2015 годы. В конце мая 2015 года мэр Александр Гусев заявил о намерении городских властей завершить процесс акционирования МУПа до октября 2015-го. В том же году срок начала приватизации перенесли на 2016-й. Мэрия запланировала акционировать предприятие, а затем продать часть его акций стороннему инвестору.
Александр Гусев отмечал, что единственная компания, с которой горадминистрация может «эффективно вести переговоры» — «Российские сети» (ОАО «Россети»), через местный филиал — «Воронежэнерго». Заинтересованность в приобретении акций предприятия высказывало руководство «Межрегиональной распределительной сетевой компании Центра» («МРСК Центра»).