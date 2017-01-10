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12:02 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Мэрия объявила конкурс на право покупки имущества «Воронежгорэлектросети»

Начальная цена оставила 1,6 млрд рублей.

Городские власти объявили открытый конкурс на право покупки имущества «Воронежской горэлектросети», сообщила пресс-служба мэрии в понедельник, 9 января. Начальная цена имущества составила 1,633 млрд рублей.

В перечень имущества муниципального казенного предприятия входят здания, техника и оборудование. Полный список и документация доступны на сайте мэрии. Прием заявок продлится с 10 января по 9 февраля 2017 года.

Городские власти не раз заявляли о намерении акционировать «Воронежгорэлектросеть». В середине сентября 2014 года депутаты гордумы включили МУП «Воронежская горэлектросеть» в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2011−2015 годы. В конце мая 2015 года мэр Александр Гусев заявил о намерении городских властей завершить процесс акционирования МУПа до октября 2015-го. В том же году срок начала приватизации перенесли на 2016-й. Мэрия запланировала акционировать предприятие, а затем продать часть его акций стороннему инвестору.

Александр Гусев отмечал, что единственная компания, с которой горадминистрация может «эффективно вести переговоры» — «Российские сети» (ОАО «Россети»), через местный филиал — «Воронежэнерго». Заинтересованность в приобретении акций предприятия высказывало руководство «Межрегиональной распределительной сетевой компании Центра» («МРСК Центра»).

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