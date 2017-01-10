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10:58 (мск), источник: ТАСС

AliExpress возобновил экспресс-доставку товаров в Россию

В сообщении китайской компании также отмечается, что приостановка услуги не отразилась на отправке посылок почтой.

ПЕКИН, 10 января. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Китайский интернет-ритейлер AliExpress возобновил предоставление услуги экспресс-доставки товаров в Россию. Об этом говорится в сообщении китайской компании, предоставленном во вторник в распоряжение ТАСС.

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«Насколько нам известно, AliExpress восстановил предоставление услуг экспресс-доставки товаров в Россию», — сообщается в документе. «При этом (приостановка услуги) не отразилась на отправке посылок почтой», — отмечается в сообщении.

Ранее ТАСС сообщил, что китайский интернет-ритейлер AliExpress временно приостановил экспресс-доставку товаров в Россию по линии российской логистической компании SPSR из-за проблем с растаможиванием на границе.

Как говорится в письме AliExpress, которое получили продавцы, торгующие через эту интернет-платформу (имеется в распоряжении ТАСС), по причине сбоя в системе растаможивания коммерческих экспресс-отправлений Федеральной таможенной службой России временно было невозможно совершить надлежащим образом процедуру растаможивания отправлений в Россию.

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