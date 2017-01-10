AliExpress возобновил экспресс-доставку товаров в Россию

ПЕКИН, 10 января. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Китайский интернет-ритейлер AliExpress возобновил предоставление услуги экспресс-доставки товаров в Россию. Об этом говорится в сообщении китайской компании, предоставленном во вторник в распоряжение ТАСС.

«Насколько нам известно, AliExpress восстановил предоставление услуг экспресс-доставки товаров в Россию», — сообщается в документе. «При этом (приостановка услуги) не отразилась на отправке посылок почтой», — отмечается в сообщении.

Ранее ТАСС сообщил, что китайский интернет-ритейлер AliExpress временно приостановил экспресс-доставку товаров в Россию по линии российской логистической компании SPSR из-за проблем с растаможиванием на границе.