AliExpress возобновил экспресс-доставку товаров в Россию
В сообщении китайской компании также отмечается, что приостановка услуги не отразилась на отправке посылок почтой.
В сообщении китайской компании также отмечается, что приостановка услуги не отразилась на отправке посылок почтой.
ПЕКИН, 10 января. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Китайский
«Насколько нам известно, AliExpress восстановил предоставление услуг
Ранее ТАСС сообщил, что китайский
Как говорится в письме AliExpress, которое получили продавцы, торгующие через эту