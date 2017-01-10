В Симферополе «ямочно» отремонтируют 30 тысяч квадратных метров дорог

Об этом шла речь в ходе рабочей встречи главы Республики Крым Сергея Аксенова с министром транспорта РК Анатолием Волковым и главой администрации Симферополя Геннадием Бахаревым, сообщает пресс-служба главы Крыма.

«Была проведена полная инвентаризация дорог, которая показала, что в Симферополе около 30 тысяч квадратных метров нуждается в проведении ямочного ремонта. Это первоочередные работы, которые планируем провести», — отметил Геннадий Бахарев.

По его словам, в связи с погодными условиями нет возможности провести качественный ремонт по технологиям, поэтому будет проведен временный ремонт.

«Сколько простоят эти “латки” будет зависеть от погоды. В дальнейшем эти дороги будут включены в план ремонта работ по технологиям. Сейчас другого выхода нет», — констатировал глава администрации города.

Необходимость проведения ямочного ремонта дорог в крымской столице признал глава Республики.

«Я и ранее говорил, и сейчас придерживаюсь того же мнения: ямочный ремонт экономически не эффективен. Однако при том объеме дорог, даже делая 400 км, как мы сделали за 2 года, при потребности в 10 тысяч км, конечно, этого недостаточно. Мы с вами понимаем, что ямочный ремонт в таком виде, в котором есть — как ликвидация аварийных ситуаций, — будет осуществляться от 5 до 10 лет точечно на тех местах, где капитальный ремонт не производился», — подчеркнул Аксенов.

Он также добавил, что предприятию «Крымавтодор» дано поручение приобрести два специальных автомобиля, которые будут осуществлять укладку асфальта в холодную погоду.