Назначен новый управляющий директор холдинга «Байтерек»
Вячеслав Сон назначен управляющим директором АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек». В его компетенцию будут входить вопросы правового обеспечения, передает ИА «NewTimes.kz».
Вячеслав Сон назначен управляющим директором АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек». В его компетенцию будут входить вопросы правового обеспечения, передает ИА «NewTimes.kz».
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Вячеслав Сон закончил Казахский Гуманитарный Юридический Университет (правоведение), Современный Гуманитарный Университет (лингвистика), а также Университет международного бизнеса (МВА, финансы и кредит).