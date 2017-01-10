В этом году Восточную промзону в Краснодаре запитают электроэнергией

«Планируется, что электроподстанцию запустят в 2017 году, таким образом, энергосетями Восточная промзона будет обеспечена», — отметил Алтухов. По его словам, уже сейчас заключено 11 предварительных соглашений с потенциальными инвесторами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. В свою очередь Кондратьев подчеркнул, что необходимо не снижать темпы по созданию частных промпарков в Усть-Лабинске, Тимашевске и Краснодаре.

Как писал «ФедералПресс» ранее, в 2016 году крупные энергокомпании планировали инвестировать в развитие энергетики Краснодарского края около 8,5 млрд рублей. В рамках реализации инвестпрограмм запланирован ввод новых линий электропередач и новых трансформаторных подстанций. В долгосрочной перспективе кубанские власти рассматривают возможность строительства топливно-энергетической станции на юго-западе региона.