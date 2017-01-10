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11:08 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В этом году Восточную промзону в Краснодаре запитают электроэнергией

КРАСНОДАР, 10 января, РИА ФедералПресс. В течение 2017 года Восточная промзона в Краснодаре будет обеспечена электричеством, а также будет создана вся необходимая инфраструктура, сообщил вице-губернатор Сергей Алтухов на планерном совещании, которое провел губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Планируется, что электроподстанцию запустят в 2017 году, таким образом, энергосетями Восточная промзона будет обеспечена», — отметил Алтухов. По его словам, уже сейчас заключено 11 предварительных соглашений с потенциальными инвесторами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. В свою очередь Кондратьев подчеркнул, что необходимо не снижать темпы по созданию частных промпарков в Усть-Лабинске, Тимашевске и Краснодаре.

Как писал «ФедералПресс» ранее, в 2016 году крупные энергокомпании планировали инвестировать в развитие энергетики Краснодарского края около 8,5 млрд рублей. В рамках реализации инвестпрограмм запланирован ввод новых линий электропередач и новых трансформаторных подстанций. В долгосрочной перспективе кубанские власти рассматривают возможность строительства топливно-энергетической станции на юго-западе региона.

«Уже сегодня фактически строится подстанция на 220 кВ в Восточной промзоне. Долго мы о ней говорили, ждали и готовились к реализации. Было много сложностей, но на сегодня все они преодолены. Сейчас проектирование фактически завершено. В ближайшее время начнутся строительно-монтажные работы», — сообщил замминистра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона Андрей Ляшко.

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