На границе с Омской областью задержали 5 центнеров подозрительного мяса

8 января в ППУ «Одесский» специалисты погранветнадзора омского Россельхознадзора задержали автомобиль, который следовал из Казахстана в Россию. В машине находилось 25 туш баранины — всего около 500 килограмм.

Специалисты осмотрели транспортное средство, груз и проанализировали документы владельца. Оказалось, что ветеринарная справка, предоставленная владельцем, не соответствовала требованиям нормативных документов Таможенного союза в части перемещения между сторонами союза.

В итоге гражданина Республики Казахстан оштрафовали и запретили ввозить мясо на территорию России. Туши баранов вернули обратно в Казахстан.