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10:11 (мск), источник: Om1.ru

На границе с Омской областью задержали 5 центнеров подозрительного мяса

Предоставленные документы не соответствовали требованиям.

8 января в ППУ «Одесский» специалисты погранветнадзора омского Россельхознадзора задержали автомобиль, который следовал из Казахстана в Россию. В машине находилось 25 туш баранины — всего около 500 килограмм.

Специалисты осмотрели транспортное средство, груз и проанализировали документы владельца. Оказалось, что ветеринарная справка, предоставленная владельцем, не соответствовала требованиям нормативных документов Таможенного союза в части перемещения между сторонами союза.

В итоге гражданина Республики Казахстан оштрафовали и запретили ввозить мясо на территорию России. Туши баранов вернули обратно в Казахстан.

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