До конца января в Ростовской области будет относительно тепло

Днём температура будет подниматься до пяти градусов. Как прогнозируют синоптики, до воскресенья в регионе будет пасмурно.

Днём столбики термометров будут показывать около нуля. В четверг воздух прогреется до пяти градусов, возможен дождь.

Вернется зима в Ростовскую область в конце января. Метеорологи прогнозируют до девяти градусов мороза.