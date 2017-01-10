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15:15 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

До конца января в Ростовской области будет относительно тепло

Первая рабочая неделя 2017-го в Ростовской области, в отличие от Московской, будет теплой.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Днём температура будет подниматься до пяти градусов. Как прогнозируют синоптики, до воскресенья в регионе будет пасмурно.

Днём столбики термометров будут показывать около нуля. В четверг воздух прогреется до пяти градусов, возможен дождь.

Вернется зима в Ростовскую область в конце января. Метеорологи прогнозируют до девяти градусов мороза.

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