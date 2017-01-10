До конца января в Ростовской области будет относительно тепло
Первая рабочая неделя 2017-го в Ростовской области, в отличие от Московской, будет теплой.
Первая рабочая неделя 2017-го в Ростовской области, в отличие от Московской, будет теплой.
Днём температура будет подниматься до пяти градусов. Как прогнозируют синоптики, до воскресенья в регионе будет пасмурно.
Днём столбики термометров будут показывать около нуля. В четверг воздух прогреется до пяти градусов, возможен дождь.
Вернется зима в Ростовскую область в конце января. Метеорологи прогнозируют до девяти градусов мороза.