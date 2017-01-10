Ростов приобретет 246 единиц общественного транспорта к ЧМ-2018

Стратегию транспортного обеспечения Чемпионата мира по футболу и Кубка конфедерации утвердили в правительстве страны.

Согласно документу, в Ростове появится 200 автобусов, 16 трамваев и 30 троллейбусов. Средняя скорость движения на дорогах, ведущих к стадионам не должна превышать 35 километров в час. А парковки вблизи спортивных объектов будут вмещать не менее 4,5 тысячи автомобилей.

Кроме того, в правительстве утвердили форму билетов на игры турниров. На лицевой стороне будет указана информация о матче: участниках, дате, месте его проведения и данные владельца входного квитка, а также информация о посадочном месте. На оборотной стороне билета предполагается размещать логотипы и информацию о запрете к проносу и использованию тех или иных предметов.