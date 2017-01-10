Тарифы на коммунальные услуги снова повысятся в Краснодарском крае
Краснодар, 10 января, KrasnodarMedia. В Краснодарском крае с 1 июля в среднем на 4% повысятся тарифы на
Краснодар, 10 января, KrasnodarMedia. В Краснодарском крае с 1 июля в среднем на 4% повысятся тарифы на
По его словам, необходимо проводить разъяснительную работу с жителями, объясняя, из чего складывается платеж, а также не допустить, чтобы 4% роста не превратились в 14 или 44% с «помощью» управляющих компаний, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на
«Жители должны четко понимать, за что и сколько они платят, а не шокировать их новыми суммами в квитанциях. И важно, чтобы 4% роста не превратились в 14 или 44% с “помощью” управляющих компаний. Нельзя, чтобы с увеличением стоимости качество ухудшилось. Надо проверить работу управляющих компаний, особенно тех, в адрес которых поступают жалобы на некачественную работу и необоснованное завышение стоимости
По информации руководителя региональной энергетической комиссии — департамента цен и тарифов края Сергея Милованова, на электроэнергию тариф повысится для сельского населения на 3,88%, для городского — на 4,17%. Сетевой газ подорожает для населения в среднем по краю на 2,8%, сжиженный — 3,6%.
Как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, в ноябре 2016 года жителям пришли первые квитанции с новой системой начисления тарифов. Суммами люди были просто шокированы, вместо привычных 900 — 1 500 рублей, им выставили от 2 000 и выше. И это при том, что отопление пришло в дома людей только во второй половине месяца октября.
За последний год долг краснодарцев за