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13:28 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Тарифы на коммунальные услуги снова повысятся в Краснодарском крае

Краснодар, 10 января, KrasnodarMedia. В Краснодарском крае с 1 июля в среднем на 4% повысятся тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Об этом напомнил губернатор края Вениамин Кондратьев на планерном совещании.

По его словам, необходимо проводить разъяснительную работу с жителями, объясняя, из чего складывается платеж, а также не допустить, чтобы 4% роста не превратились в 14 или 44% с «помощью» управляющих компаний, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

«Жители дол­жны четко понимать, з­а что и сколько они п­латят, а не шокироват­ь их новыми суммами в квитанциях. И важно, чтобы 4% роста не превратились в 14 или 44% с “помощью” управляющих компаний. Нельзя, чтобы с увеличением стоимости качество ухудшилось. Надо ­проверить работу упра­вляющих компаний, особенно тех, в адрес которых поступают жалобы на некаче­ственную работу и необ­основанное завышение стоимости жилищно-коммунальных услуг», — цитирует слова Вениамина Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

По информации руководителя региональной энергетической комиссии — департамента цен и тарифов края Сергея Милованова, на электроэнергию тариф повысится для сельского населения на 3,88%, для городского — на 4,17%. Сетевой газ подорожает для населения в среднем по краю на 2,8%, сжиженный — 3,6%.

Как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, в ноябре 2016 года жителям пришли первые квитанции с новой системой начисления тарифов. Суммами люди были просто шокированы, вместо привычных 900 — 1 500 рублей, им выставили от 2 000 и выше. И это при том, что отопление пришло в дома людей только во второй половине месяца октября.

За последний год долг краснодарцев за жилищно-коммунальные услуги вырос. Только по домам самой крупной управляющей компании ГУК-Краснодар сумма неплатежей свыше двух месяцев достигла 630 миллионов, а в целом по городу превысила миллиард рублей. Почти у 3000 неплательщиков из домов ГУК-Краснодар судебные приставы заблокировали банковские карты, еще на 16 тысяч жителей готовятся материалы в суд.

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