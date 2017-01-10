Тарифы на коммунальные услуги снова повысятся в Краснодарском крае

По его словам, необходимо проводить разъяснительную работу с жителями, объясняя, из чего складывается платеж, а также не допустить, чтобы 4% роста не превратились в 14 или 44% с «помощью» управляющих компаний, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

«Жители дол­жны четко понимать, з­а что и сколько они п­латят, а не шокироват­ь их новыми суммами в квитанциях. И важно, чтобы 4% роста не превратились в 14 или 44% с “помощью” управляющих компаний. Нельзя, чтобы с увеличением стоимости качество ухудшилось. Надо ­проверить работу упра­вляющих компаний, особенно тех, в адрес которых поступают жалобы на некаче­ственную работу и необ­основанное завышение стоимости жилищно-коммунальных услуг», — цитирует слова Вениамина Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

По информации руководителя региональной энергетической комиссии — департамента цен и тарифов края Сергея Милованова, на электроэнергию тариф повысится для сельского населения на 3,88%, для городского — на 4,17%. Сетевой газ подорожает для населения в среднем по краю на 2,8%, сжиженный — 3,6%.

Как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, в ноябре 2016 года жителям пришли первые квитанции с новой системой начисления тарифов. Суммами люди были просто шокированы, вместо привычных 900 — 1 500 рублей, им выставили от 2 000 и выше. И это при том, что отопление пришло в дома людей только во второй половине месяца октября.