Сотрудника «Почты России» поймали на краже сотовых телефонов из посылок

Как рассказал представитель организации, 1 января охранник на выходе из цеха логистического почтового центра «Внуково» нашел в личных вещах одного из сотрудников три новых телефона, происхождение которых работник объяснить не смог.

Во время беседы с сотрудниками службы безопасности он признался в краже. Материалы были переданы в полицию, подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.