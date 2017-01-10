Сотрудника «Почты России» поймали на краже сотовых телефонов из посылок
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Служба безопасности «Почты России» пресекла попытку своего сотрудника украсть три сотовых телефона из посылок, сообщили РИА Новости в компании.
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Служба безопасности «Почты России» пресекла попытку своего сотрудника украсть три сотовых телефона из посылок, сообщили РИА Новости в компании.
Как рассказал представитель организации, 1 января охранник на выходе из цеха логистического почтового центра «Внуково» нашел в личных вещах одного из сотрудников три новых телефона, происхождение которых работник объяснить не смог.
Во время беседы с сотрудниками службы безопасности он признался в краже. Материалы были переданы в полицию, подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
В "Почте России" добавили, что нарушитель будет уволен, а изъятые телефоны доставят адресатам.