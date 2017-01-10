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10:29 (мск), источник: РИА Новости

Сотрудника «Почты России» поймали на краже сотовых телефонов из посылок

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Служба безопасности «Почты России» пресекла попытку своего сотрудника украсть три сотовых телефона из посылок, сообщили РИА Новости в компании.

Источник: РИА Новости

Как рассказал представитель организации, 1 января охранник на выходе из цеха логистического почтового центра «Внуково» нашел в личных вещах одного из сотрудников три новых телефона, происхождение которых работник объяснить не смог.

Во время беседы с сотрудниками службы безопасности он признался в краже. Материалы были переданы в полицию, подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

В "Почте России" добавили, что нарушитель будет уволен, а изъятые телефоны доставят адресатам.
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