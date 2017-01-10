Выездной туризм из РФ в праздники вырос на 10% к прошлому году

«В общей сложности, количество наших граждан, которые поехали за границу, примерно на 10% больше, чем было в сезоне 2015−2016 годов», — сказала она.

Самыми популярными направлениями для российских туристов в эти праздники, по словам Ломидзе, стали Таиланд, Вьетнам и Доминиканская Республика.

«Дальше с большим отрывом пользовалась спросом экскурсионная и горнолыжная Европа», — добавила директор АТОР.

Ломидзе также отметила, что, несмотря на сокращение числа выездных российских туристов в целом за год, благодаря праздникам прослеживается позитивная тенденция роста туризма.

Ранее Майя Ломидзе сообщила, что российский выездной туристический поток в январе — ноябре 2016 года сократился на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. По словам Ломидзе, в 2016 году сыграло отсутствие Турции и Египта. В числе наиболее популярных у россиян направлений она назвала Грецию, Испанию, Таиланд, Финляндию, Вьетнам, Тунис, Кипр, Италию, Болгарию, Хорватию и Доминиканскую Республику.