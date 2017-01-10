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10:51 (мск), источник: ТАСС

Выездной туризм из РФ в праздники вырос на 10% к прошлому году

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Число выездных туристов из России на новогодних праздниках выросло на 10% в сравнении с прошлым сезоном 2015−2016 гг. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью телеканалу «Россия 24».

Источник: ИТАР-ТАСС

«В общей сложности, количество наших граждан, которые поехали за границу, примерно на 10% больше, чем было в сезоне 2015−2016 годов», — сказала она.

Самыми популярными направлениями для российских туристов в эти праздники, по словам Ломидзе, стали Таиланд, Вьетнам и Доминиканская Республика.

«Дальше с большим отрывом пользовалась спросом экскурсионная и горнолыжная Европа», — добавила директор АТОР.

Ломидзе также отметила, что, несмотря на сокращение числа выездных российских туристов в целом за год, благодаря праздникам прослеживается позитивная тенденция роста туризма.

Ранее Майя Ломидзе сообщила, что российский выездной туристический поток в январе — ноябре 2016 года сократился на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. По словам Ломидзе, в 2016 году сыграло отсутствие Турции и Египта. В числе наиболее популярных у россиян направлений она назвала Грецию, Испанию, Таиланд, Финляндию, Вьетнам, Тунис, Кипр, Италию, Болгарию, Хорватию и Доминиканскую Республику.

Комментарии
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Это вполне естественно. Они понимают, что за те же деньги, а может быть даже за меньшие, они гораздо лучше и качественнее отдохнут за рубежом, чем у себя на родине.
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