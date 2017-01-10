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10:28 (мск), источник: Коммерсантъ

УФАС аннулировало аукцион на содержание дорог в Полазне

Пермское УФАС России аннулировало аукцион на летнее и зимнее содержание дорог и объектов внешнего благоустройства Полазненского городского поселения на 2017−2019 годы.

Как сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства, основанием для проверки закупки послужили жалобы ООО «Пермдортранс» и ООО «Селар».

Заказчик незаконно объединил в один лот работы, относящиеся к различным товарным рынкам. Победитель аукциона обязан был не только организовать ремонт и уборку улиц, но и проводить работы по утилизации отходов I-IV класса опасности, для проведения которых необходима лицензия. К таким отходам относятся, например, ртутьсодержащие отходы. Победитель аукциона обязан был производить отлов собак и проводить противоклещевую обработку парков.

Требования, установленные заказчиком, ограничивали круг участников закупки. Несмотря на то, что администрация допустила на аукцион четыре организации, в ходе торгов ни одна из них не сделали ни одного ценового предложения. Аукцион признан несостоявшимся. На основании решения Пермского УФАС России заказчик может провести аукцион заново в соответствии с требованиями законодательства.

Аукцион на выполнение работ по зимнему и летнему содержанию дорог и объектов внешнего благоустройства Полазненского городского поселения на 2017−2019 годы объявлен в конце ноября 2016 года. Заказчик — МКУ «Администрация Полазненского городского поселения». Максимальная цена контракта составила 35 млн руб.

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