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10:24 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе состоится первая в этом году ярмарка вакансий

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Уфе 12 января состоится первая в этом году ярмарка вакансий. Свободные рабочие места соискателям предложат предприятия всех видов экономической деятельности и форм собственности.

Как сообщили в городском Центре занятости населения, на ярмарке предложат вакансии администратора, бетонщика, водителя автомобиля, инженера, кондуктора, кондитера, кровельщика, каменщика, контролера, мастера строительных и монтажных работ, менеджера, облицовщика-плиточника, преподавателя, плотника, продавца, слесаря по ремонту автомобилей, сборщика мебели, слесаря-сантехника, тракториста, токаря, электрогазосварщика, электрика и других специальностей.

Посетителям ярмарки также представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости. Среди них — информирование о ситуации на рынке труда, компьютерная диагностика и консультации по профессиональной ориентации.

Все услуги оказываются бесплатно.

Место и время проведения ярмарки: бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.

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