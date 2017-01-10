В Уфе состоится первая в этом году ярмарка вакансий

Как сообщили в городском Центре занятости населения, на ярмарке предложат вакансии администратора, бетонщика, водителя автомобиля, инженера, кондуктора, кондитера, кровельщика, каменщика, контролера, мастера строительных и монтажных работ, менеджера, облицовщика-плиточника, преподавателя, плотника, продавца, слесаря по ремонту автомобилей, сборщика мебели, слесаря-сантехника, тракториста, токаря, электрогазосварщика, электрика и других специальностей.

Посетителям ярмарки также представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости. Среди них — информирование о ситуации на рынке труда, компьютерная диагностика и консультации по профессиональной ориентации.

Все услуги оказываются бесплатно.

Место и время проведения ярмарки: бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.