Кубанских должников могут лишить единственного жилья

Минюст РФ предложил такую меру. Законопроект министерства предполагает применение таких мер, если площадь жилья превышает размер, установленный государственными нормами. Сейчас действует норма, в соответствии с которой у должника и его семьи не могут изъять единственное жилье за исключением недвижимости, которая является объектом ипотеки, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на газету «Известия».

Минюст РФ предложил лишать должников единственного жилья, если его площадь в два раза превышает размер законодательной нормы по метражу на человека. Соответствующий законопроект был подготовлен министерством.

Поправки предлагается внести в Гражданский процессуальный кодекс. При этом действие нового законопроекта не распространяется на ипотечные квартиры и дома, — ссылается газета на «Интерфакс».

Кроме того, согласно документу должнику вернут средства, полученные после продажи имущества за вычетом суммы задолженности. Отмечается, что этих денег должно хватить для покупки нового единственного жилья, соответствующего государственным нормам по площади.