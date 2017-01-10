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11:19 (мск), источник: Калининград.Ru

Власти Калининграда выделили 15 млн рублей на разметку и ограждения

Администрация Калининграда выделила 15 миллионов рублей на ремонт и содержание средств организации дорожного движения.

Источник: Калининград.Ru

Информация о проведении конкурса на поиск подрядчика опубликована на официальном сайте госзакупок.

Срок действия контракта определён до декабря 2017 года. Подрядчик должен наносить дорожную разметку, устанавливать пешеходные ограждения и разделительные барьеры, создавать искусственные неровности на проезжей части города. Кроме того, в требования аукциона входят аварийно-восстановительные работы, очистка, мойка и покраска объектов.

Заказчиком является МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт». Согласно документам подрядчик должен будет раз в две недели проверять состояние всех средств организации движения и ежемесячно отчитываться о выполненных работах.

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