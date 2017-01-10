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11:19 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Механизм выдачи «дальневосточного гектара» проверят на эффективность

Власти Приморья проверят на эффективность механизм оформления документов на получение «дальневосточного гектара» до 1 февраля, сообщает пресс-служба администрации края.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Губернатор дал поручение проанализировать весь процесс согласования заявки на получение гектара и выявить, на каком этапе больше всего уходит времени», — отметили в пресс-службе.

По словам губернатора Владимира Миклушевского, цель проверки — исключить необоснованные отказы и ошибки в оформлении документации. «Если требуется на каком-то этапе увеличить количество сотрудников для эффективной и оперативной работы — мы готовы это сделать. Кроме того, необходимо, чтобы специалисты при выявлении ошибок в заявлении не просто отказывали в предоставлении участка, а помогали их исправить», — сказал глава региона.

Сейчас получить бесплатную землю в ДФО могут только жители Дальнего Востока. В Приморье под выдачу «дальневосточных гектаров» выделено 2,8 млн Га земель. С 1 февраля 2017 года получить бесплатную землю сможет любой россиянин. Подробно узнать о том, как это сделать, можно из наших карточек.

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