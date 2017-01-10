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11:35 (мск), источник: "Российская газета"

В Волгоградской области УК задолжали населению 40 миллионов рублей

Несмотря на то, что в Волгоградской области власти много и охотно говорят о наведении порядка в коммунальной сфере, воз проблем и ныне там.

Так, необоснованное завышение платежей идет в прежних масштабах, но позитив уже в том, что эти факты все-таки вскрываются.

Когда обман становится явным, управляющим компаниям приходится отыгрывать назад. Так, за последние полтора года населению в результате перерасчета вернули более 40 миллионов рублей (из них основная сумма — 39,7 миллиона — приходится на 240 многоквартирных домов в Волжском). А «невнимательным» УК выписали штрафы на сумму более 45 миллионов. Вообще хуже всего обстоят дела именно в крупнейших городах области — Волгограде, Волжском и в близко к ним расположенном райцентре Городище.

При этом руководители УК порой отказываются предоставлять финансовые документы жилнадзору. Поэтому в состав комиссий теперь будут включать полицейских, а их действия станет координировать рабочая группа из представителей прокуратуры, МВД и чиновников.

Значительную часть недобросовестных фирм позволил отсеять процесс лицензирования. Так, 50 компаний, имевших долги, допуск к работе просто не получили. С мая 2015 года (с этого времени началась выдача лицензий) по настоящий момент поставщики ресурсов инициировали 70 проверок в отношении управляющих компаний. Результат — 11 проверок вскрыли нарушения.

В регионе уже аннулированы лицензии палласовского ООО «Палласстройдом» (прецедент российского масштаба) и волгоградского ООО «МДМ-Комсервис». На очереди еще шесть организаций. Как рассказали в пресс-службе областной администрации, в 2016 году выявлено 24 преступления в сфере ЖКХ (для сравнения: годом ранее — 19). До суда довели 20 уголовных дел. Доказан ущерб на сумму около 19 миллионов рублей.

Примерно 60 процентов долга региона перед ресурсоснабжающими организациями образовалось из-за того, что управляющие компании, собрав деньги, не перечисляют их поставщикам. Причем в Волгограде платежная дисциплина населения находится на высоком уровне, а вот вклад УК в образование городского долга — 98 процентов.

— Особое внимание уделяется наиболее крупным должникам. Возбуждено 12 уголовных дел в отношении руководства недобросовестных компаний, а также должностных лиц органов местного самоуправления. Это позволило добиться практически полного перечисления средств ресурсоснабжающим организациям, — говорит и. о. начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области Евгений Зверев. — Как только дело доходит до процедуры банкротства, УК очень пугаются. И практически молниеносно погашают долги. Этим приемом нужно чаще пользоваться.

Как у соседей

Жители Октябрьского района Ростова-на-Дону столкнулись с незаконным взиманием платы за отопление и горячее водоснабжение. Счет за эту услугу им выставляли сразу две организации: и управляющая компания, и «Теплокоммунэнерго». Причем в первой квитанции сумма была почти вдвое больше, чем во второй, так как начислялась не по показаниям приборов учета, а по среднему нормативу.

Выяснилось, что горожане стали заложниками финансового конфликта между УК и поставщиком услуги, который, не получая денег от компании, стал заключать договоры с жителями напрямую.

Как рассказал заместитель главы администрации Ростова Владимир Арцыбашев, права граждан удалось отстоять только после вмешательства правоохранительных органов. УК сделала перерасчет и оказалась должна жильцам весьма крупные суммы. К примеру, одному из жителей дома по улице Авиамоторной начислили лишних десять тысяч рублей. Их должны вернуть.

Теперь жителям Октябрьского района за потребление тепловой энергии нужно платить только АО «Теплокоммунэнерго», которое во избежание повторения негативной ситуации заключило договор на обслуживание с Единым расчетно-кассовым центром. И с этого года можно будет оплатить коммунальные расходы прямо на сайте центра.

В общей сложности долги за газ, свет, отопление и воду в донской столице превысили пять с половиной миллиардов рублей. Причем более двух из них ресурсоснабжающим организациям должны управляющие компании и ТСЖ, а более трех миллиардов — население.

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