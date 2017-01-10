Уральским фирмам необходимо 10 дней, чтобы наладить туры в Египет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Уральские турфирмы с открытием Египта наладят чартерные программы в эту страну за 10 дней. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

«Мы надеемся, что ограничения с Египта будут сняты. Если это произойдет в зимний период, это станет направлением номер один в сегменте выездного туризма. После открытия Египта уральским туроператором понадобится всего 10 дней для того, чтобы запустить чартерные программы в эту арабскую республику. Авиакомпании перенаправят свободные борты на это направление либо они будут сняты с других программ», — сказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС сообщал, что проверка безопасности аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха в Египте российскими авиаспециалистами начнется 11 января.

В декабре 2016 года глав Минтранса РФ Максим Соколов заявлял, что считает январь 2017 года весьма вероятным сроком открытия авиасообщения с Египтом. По сообщениям египетских СМИ, финальный визит специалистов РФ в аэропорт Каира и определение сроков возобновления авиасообщения между двумя странами ожидается 18—20 января .