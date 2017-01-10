Уральским фирмам необходимо 10 дней, чтобы наладить туры в Египет
По словам исполнительного директора Уральской ассоциации туризма, после открытия авиасообщения авиакомпании перенаправят на это направление свободные борты.
По словам исполнительного директора Уральской ассоциации туризма, после открытия авиасообщения авиакомпании перенаправят на это направление свободные борты.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Уральские турфирмы с открытием Египта наладят чартерные программы в эту страну за 10 дней. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.
«Мы надеемся, что ограничения с Египта будут сняты. Если это произойдет в зимний период, это станет направлением номер один в сегменте выездного туризма. После открытия Египта уральским туроператором понадобится всего 10 дней для того, чтобы запустить чартерные программы в эту арабскую республику. Авиакомпании перенаправят свободные борты на это направление либо они будут сняты с других программ», — сказал собеседник агентства.
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