Жителям Дона выплатят средства на компенсацию ущерба от АЧС
Губернатор Ростовской области Василий Голубев распорядился направить жителям Веселовского района средства на компенсацию ущерба от АЧС. На это выделят свыше 1 млн 280 тысяч рублей.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев распорядился направить жителям Веселовского района средства на компенсацию ущерба от АЧС. На это выделят свыше 1 млн 280 тысяч рублей.
Напомним, источник африканской чумы свиней был обнаружен в одном из личных подсобных хозяйств района в октябре 2016 года. Сразу же после этого во всех соседних населенных пунктах был объявлен карантин, а также введены жесткие ограничения на ввоз и вывоз свиноводческой продукции. Распространение вируса удалось предотвратить.
Теперь владельцы уничтоженных животных, представившие все необходимые документы в областной минсельхоз, получат компенсации до конца января, пояснили в