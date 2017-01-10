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11:50 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Жителям Дона выплатят средства на компенсацию ущерба от АЧС

Губернатор Ростовской области Василий Голубев распорядился направить жителям Веселовского района средства на компенсацию ущерба от АЧС. На это выделят свыше 1 млн 280 тысяч рублей.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Напомним, источник африканской чумы свиней был обнаружен в одном из личных подсобных хозяйств района в октябре 2016 года. Сразу же после этого во всех соседних населенных пунктах был объявлен карантин, а также введены жесткие ограничения на ввоз и вывоз свиноводческой продукции. Распространение вируса удалось предотвратить.

Теперь владельцы уничтоженных животных, представившие все необходимые документы в областной минсельхоз, получат компенсации до конца января, пояснили в пресс-службе губернатора Ростовской области.

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