Жителям Дона выплатят средства на компенсацию ущерба от АЧС

Напомним, источник африканской чумы свиней был обнаружен в одном из личных подсобных хозяйств района в октябре 2016 года. Сразу же после этого во всех соседних населенных пунктах был объявлен карантин, а также введены жесткие ограничения на ввоз и вывоз свиноводческой продукции. Распространение вируса удалось предотвратить.

Теперь владельцы уничтоженных животных, представившие все необходимые документы в областной минсельхоз, получат компенсации до конца января, пояснили в пресс-службе губернатора Ростовской области.