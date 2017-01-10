В 2016 году на Дону ввели в эксплуатацию семь новых участков дорог
Семь новых участков дорог были введены в эксплуатацию в 2016 году.
Семь новых участков дорог были введены в эксплуатацию в 2016 году.
Так, сообщает сайт донского правительства, были открыты: обход Украины на трассе «Миллерово — Луганск», транспортная развязка в Аксайском районе на автодороге «Ростов-на-Дону — Волгодонск», а также четыре моста в Заветинском, Неклиновском и Пролетарском районах.
Кроме того, было начато строительство дорог, которые должны ввести в эксплуатацию в этом году. Это подъездные дороги к аэропорту «Платов» — от северного обхода