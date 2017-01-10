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15:55 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В 2016 году на Дону ввели в эксплуатацию семь новых участков дорог

Семь новых участков дорог были введены в эксплуатацию в 2016 году.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Так, сообщает сайт донского правительства, были открыты: обход Украины на трассе «Миллерово — Луганск», транспортная развязка в Аксайском районе на автодороге «Ростов-на-Дону — Волгодонск», а также четыре моста в Заветинском, Неклиновском и Пролетарском районах.

Кроме того, было начато строительство дорог, которые должны ввести в эксплуатацию в этом году. Это подъездные дороги к аэропорту «Платов» — от северного обхода Ростова-на-Дону и от М-4 «Дон». Также идет возведение участка, который соединит станицу Мальчевско-Полненскую с поселком Долотинка Миллеровского района.

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