В 2016 году на Дону ввели в эксплуатацию семь новых участков дорог

Так, сообщает сайт донского правительства, были открыты: обход Украины на трассе «Миллерово — Луганск», транспортная развязка в Аксайском районе на автодороге «Ростов-на-Дону — Волгодонск», а также четыре моста в Заветинском, Неклиновском и Пролетарском районах.

Кроме того, было начато строительство дорог, которые должны ввести в эксплуатацию в этом году. Это подъездные дороги к аэропорту «Платов» — от северного обхода Ростова-на-Дону и от М-4 «Дон». Также идет возведение участка, который соединит станицу Мальчевско-Полненскую с поселком Долотинка Миллеровского района.