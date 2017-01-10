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12:09 (мск), источник: Мослента

На бюджетные средства в ближайшие три года построят 41 станцию столичного метро

Средства заложены в городской Адресной инвестиционной программе.

Источник: РИА "Новости"

В Москве на бюджетные средства в ближайшие три года планируется построить 41 станцию метро, сообщает сайт Комплекса градостроительной политики и строительства столицы со ссылкой на заместителя мэра Марата Хуснуллина.

«Средства заложены в городской Адресной инвестиционной программе», — заявил чиновник.

Отмечается, что к строительству столичной подземки планируется привлечь еще около 10 тысяч рабочих.

Ранее сообщалось, что в 2017 году будет запущено в эксплуатацию рекордное количество объектов метро, среди которых 15 станций и около 30 километров тоннелей.

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