На бюджетные средства в ближайшие три года построят 41 станцию столичного метро

В Москве на бюджетные средства в ближайшие три года планируется построить 41 станцию метро, сообщает сайт Комплекса градостроительной политики и строительства столицы со ссылкой на заместителя мэра Марата Хуснуллина.

«Средства заложены в городской Адресной инвестиционной программе», — заявил чиновник.

Отмечается, что к строительству столичной подземки планируется привлечь еще около 10 тысяч рабочих.

Ранее сообщалось, что в 2017 году будет запущено в эксплуатацию рекордное количество объектов метро, среди которых 15 станций и около 30 километров тоннелей.