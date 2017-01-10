Реконструкцией аэропорта «Храброво» займется новый подрядчик
Правительство России назначило компанию «Центродорстрой» подрядчиком по реконструкции аэропорта Храброво.
Правительство России назначило компанию «Центродорстрой» подрядчиком по реконструкции аэропорта Храброво.
Общая стоимость работ составляет 3 млрд 390 млн рублей, говорится в распоряжении, опубликованном на официальном
Срок их исполнения намечен на декабрь 2017 года. Пропускная способность воздушной гавани после реконструкции должна увеличиться до 5 млн пассажиров в год, передает «Радио Маяк-Калининград».