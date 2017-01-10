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12:30 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Многодетные семьи Перми за год получили 249 земельных участков

ПЕРМЬ, 10 января, РИА ФедералПресс. В 2016 году среди многодетных семей Перми распределено 249 земельных участков. Об этом сообщили в департаменте градостроительства и архитектуры горадминистрации.

Большая часть распределенных участков — 215 объектов — находится в микрорайоне Бахаревка. 26 семей получат землю на территории жилого района Ива. А 8 семьям достались участки в Заозерье Орджоникидзевского района. Распределение земельных участков проводилось путем традиционной жеребьевки.

Стоит отметить, распределение участков в 2017 году традиционно будет происходить методом случайной выборки в соответствии с очередностью многодетных семей, стоящих в реестре. Те семьи, которые не желают получать предложенные в жеребьевке земельные участки, должны отказаться от участия в процедуре распределения. Для этого необходимо написать заявление об отказе и направить его в департамент социальной политики администрации Перми по адресу: улица Пермская, 60, кабинет № 12. Информацию по написанию заявлений-отказов можно получить по телефону 212−54−64 (департамент социальной политики).

Отказавшаяся от участия в жеребьевке семья сохраняет очередность в реестре и право участвовать в следующих процедурах распределения участков. С информацией о предоставлении земельных участков можно ознакомиться на сайте администрации Перми.

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