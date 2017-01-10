В Уфе жители столетнего дома требуют признать их жилье аварийным

В трехэтажном доме № 77 по улице Зенцова, постройки 1913 года, проживают 34 семьи. В основном квартиры приватизированы, но несколько принадлежит муниципалитету. В доме прогнили кровля и перекрытия, потрескались стены и фундамент. По заключению экспертов, износ здания составляет 74 процента. Жильцы обратились в администрацию с просьбой признать дом аварийным и расселить. Не дождавшись ответа, граждане обратились за помощью в прокуратуру.

Районный прокурор подал судебный иск с требованием признать действия муниципалитета незаконными и обязать его рассмотреть вопрос. Суд иск удовлетворил. Восстановление жилищных прав заявителей находится на контроле, проинформировали в прокуратуре Ленинского района Уфы.