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12:44 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе жители столетнего дома требуют признать их жилье аварийным

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе жители столетнего дома требуют признать их жилье аварийным.

В трехэтажном доме № 77 по улице Зенцова, постройки 1913 года, проживают 34 семьи. В основном квартиры приватизированы, но несколько принадлежит муниципалитету. В доме прогнили кровля и перекрытия, потрескались стены и фундамент. По заключению экспертов, износ здания составляет 74 процента. Жильцы обратились в администрацию с просьбой признать дом аварийным и расселить. Не дождавшись ответа, граждане обратились за помощью в прокуратуру.

Районный прокурор подал судебный иск с требованием признать действия муниципалитета незаконными и обязать его рассмотреть вопрос. Суд иск удовлетворил. Восстановление жилищных прав заявителей находится на контроле, проинформировали в прокуратуре Ленинского района Уфы.

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