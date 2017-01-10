Администрация Перми: подрядчики справились со снегопадами

По данным Гидрометцентра России, в первые три дня нового года в краевой столице выпала сразу месячная норма осадков. На 7 января высота снежного покрова в Перми составила 64 см, в Екатеринбурге этот показатель составил всего 49 см, в Уфе — 51 см, Казани — 47 см, в Тюмени — 53 см.

Основные городские магистрали были расчищены удовлетворительно, а вот внутриквартальные проезды и придомовые территории вызвали нарекания жителей. Контрольные рейды совещания с подрядными организациями и представителями УК проводились ежедневно. Подрядчики привлекли дополнительную снегоуборочную технику, в ночное время на улицах города работало более 300 единиц. Все это позволило уже к 5—6 января привести большую часть дорог и тротуаров в нормативное состояние. Работы по вывозу снега и расчистке парковочных карманов продолжаются. За последние 10 дней с улиц города вывезено 120 тысяч кубометров снега.

На совещании при главе Перми, прошедшем накануне, основные вопросы касались уборки придомовых территорий, за которые отвечают управляющие организации. Здесь ситуация также начала «выравниваться». Если на 3 января только 10% пермских дворов были нормально расчищены от снега, то на 6 января уже 50% дворов, сейчас эта цифра достигает 70%. Дмитрий Самойлов поручил главам районных администраций продолжить ежедневные рейды по придомовым территориям. Все нарушения будут фиксировать, «провинившихся» ждут штрафы. Особое внимание уделят состоянию кровель, на которых появились сосульки и снежные свесы.