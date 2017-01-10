Администрация Перми: подрядчики справились со снегопадами
ПЕРМЬ, 10 января, РИА ФедералПресс. Администрация Перми положительно оценила работу подрядных организаций по уборке снега в новогодние праздники.
ПЕРМЬ, 10 января, РИА ФедералПресс. Администрация Перми положительно оценила работу подрядных организаций по уборке снега в новогодние праздники.
По данным Гидрометцентра России, в первые три дня нового года в краевой столице выпала сразу месячная норма осадков. На 7 января высота снежного покрова в Перми составила 64 см, в Екатеринбурге этот показатель составил всего 49 см, в Уфе — 51 см, Казани — 47 см, в Тюмени — 53 см.
Основные городские магистрали были расчищены удовлетворительно, а вот внутриквартальные проезды и придомовые территории вызвали нарекания жителей. Контрольные рейды совещания с подрядными организациями и представителями УК проводились ежедневно. Подрядчики привлекли дополнительную снегоуборочную технику, в ночное время на улицах города работало более 300 единиц. Все это позволило уже к
На совещании при главе Перми, прошедшем накануне, основные вопросы касались уборки придомовых территорий, за которые отвечают управляющие организации. Здесь ситуация также начала «выравниваться». Если на 3 января только 10% пермских дворов были нормально расчищены от снега, то на 6 января уже 50% дворов, сейчас эта цифра достигает 70%. Дмитрий Самойлов поручил главам районных администраций продолжить ежедневные рейды по придомовым территориям. Все нарушения будут фиксировать, «провинившихся» ждут штрафы. Особое внимание уделят состоянию кровель, на которых появились сосульки и снежные свесы.