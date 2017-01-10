Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Коммунальщиков оштрафуют за ошибки в квитанциях
Философия slow life: как научиться жить и не спешить
Долгожданный сериал разочаровал многих зрителей
Наталья Подольская показала идиллию в семье Пресняковых
30 лучших платьев «Золотого глобуса 2017»
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Дмитрий Дюжев впервые показал подросшего сына
Наталья Подольская показала идиллию в семье Пресняковых
20-летний парень объявил себя беременным
ДТП с россиянами: дети выжили, их родители погибли
"Молю Бога, чтоб к Таллину подняли": Ваенга в тяжёлом состоянии
СМИ о политике Путина: РФ беднее, чем 3 года назад
Сергей Лазарев впервые поделился фотографией сына
Собака, похожая на льва, покорила пользователей Сети
Американцы послали Петру Порошенко первую черную метку - СМИ
Теракт в Стамбуле: в соцсетях подозревают Обаму
Новый дизайн Audi показали на примере кроссовера Q8
Honda создала мотоцикл, с которого нельзя упасть
Фоторепортажи
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
14Зима в Северном полушарии
1135-летие герцогини Кембриджской
10Общероссийская елка в Кремле
16:19 (мск), источник: Вести - Калининград

На что тратят материнский капитал в Калининграде

Калининградцы не спешат тратить «материнский капитал» на обучение детей или собственную пенсию.

Деньги, полученные за рождение второго и последующих детей, жители Янтарного края тратят на собственные квадратные метры.

Программа материнского или семейного капитала в нашей стране продлена до 2018 года включительно. За время ее работы в Калининградской области сертификаты получили почти 50 тысяч семей. В 2016 году обладателями маткапиталов стали 6 тысяч родителей, у которых в семье появился еще один ребенок. Большинство семей направили денежные средства на приобретение жилья или погашение процентов по ипотеке. 17 человек — на пенсионные накопления. А возможностью компенсировать затраты на обеспечение ребенка-инвалида за счет «материнского капитала» в нашем регионе пока не воспользовались ни одна из 711-ти семей.

Напомним, получить эту субсидию можно только один раз. В следующем году размер материнского капитала индексироваться не будет, и составит 452 тысячи 26 рублей. Сохранится и возможность получить из средств капитала единовременную денежную выплату.

Светлана Малик, управляющая отделением Пенсионного Фонда России по Калининградской области:

 — Правительство приняло решение об единовременной выплате в 25 тысяч рублей в 2016 году за счет средств материнского семейного капитала. Граждане могли получить и использовать эти деньги по своему усмотрению. В Калининградской области этой возможностью воспользовалось около 20 тысяч семей. На эти цели переведено почти 470 миллионов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сына президента нашли мертвым в его квартире
Подростка убило током при катании с горки
Страшное ДТП с россиянами: дети выжили, их родители погибли
Минобороны опровергло новую версию крушения Ту-154
Кремль прокомментировал идею об изъятии у должников жилья
Суд отказался отпустить Улюкаева из-под домашнего ареста
Росстат назвал подорожавшие сильнее всего в 2016 году продукты
СКР назвал возможные причины инцидента с самолетом в Храброво
ФИФА одобрила увеличение числа участников ЧМ по футболу до 48
Близкие погибших при терактах в Париже подали иск против Twitter
Спорт
ФИФА увеличила количество участников ЧМ до 48 команд Чемпионаты мира в России и в Катаре станут последними, которые пройдут по старому формату
Авто
Toyota показала новую Camry Японцы показали американскую версию полностью нового седана, построенного на модульной платформе TNGA
Hi-Tech
Как пользоваться телефоном в экстренных ситуациях: инструкция от МЧС Советы, которые дали специалисты, пригодятся каждому. Никаких сверхсложных действий предпринимать не нужно — запомнить все очень просто
Кино
«Первый» прокомментировал сообщения о Панайотове и «Евровидении» Как сообщают некоторые СМИ, финалист шоу «Голос» является одним из главных и наиболее вероятных претендентов на участие в музыкальном конкурсе
Недвижимость
Что делать, если в квартире холодно?
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Как хранить новогодние украшения: 14 новых идей
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
Дмитрий Дюжев впервые показал подросшего сына Актер вместе с семьей снялся в эксклюзивной фотосессии.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь