На что тратят материнский капитал в Калининграде

Деньги, полученные за рождение второго и последующих детей, жители Янтарного края тратят на собственные квадратные метры.

Программа материнского или семейного капитала в нашей стране продлена до 2018 года включительно. За время ее работы в Калининградской области сертификаты получили почти 50 тысяч семей. В 2016 году обладателями маткапиталов стали 6 тысяч родителей, у которых в семье появился еще один ребенок. Большинство семей направили денежные средства на приобретение жилья или погашение процентов по ипотеке. 17 человек — на пенсионные накопления. А возможностью компенсировать затраты на обеспечение ребенка-инвалида за счет «материнского капитала» в нашем регионе пока не воспользовались ни одна из 711-ти семей.

Напомним, получить эту субсидию можно только один раз. В следующем году размер материнского капитала индексироваться не будет, и составит 452 тысячи 26 рублей. Сохранится и возможность получить из средств капитала единовременную денежную выплату.

Светлана Малик, управляющая отделением Пенсионного Фонда России по Калининградской области:

— Правительство приняло решение об единовременной выплате в 25 тысяч рублей в 2016 году за счет средств материнского семейного капитала. Граждане могли получить и использовать эти деньги по своему усмотрению. В Калининградской области этой возможностью воспользовалось около 20 тысяч семей. На эти цели переведено почти 470 миллионов.