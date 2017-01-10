«Гринфлайт» требует с экс-подрядчика 92 миллиона рублей

Челябинская строительная компания «Гринфлайт» заявила иск на 91,9 миллиона рублей к строительному управлению «Альфастрой». Последнее было генподрядчиком при возведении жилого комплекса «Академ Riverside» и, по мнению застройщика, не в полном объеме выполнило работы, передает «Уралинформбюро».

В «Гринфлайте» считают, что «Альфастрой» необоснованно обогатился на возведении ЖК в центре Челябинска — получил 85,9 миллиона рублей. Остальная часть заявленной в иске суммы — проценты.

Рассмотрением заявления займется Арбитражный суд Челябинской области. Первое заседание назначено на 9 февраля 2017 года.

Следует отметить, что параллельно с тяжбой против «Альфастроя» челябинский застройщик судится с основным кредитором — СМП-Банком. Через суд «Гринфлайт» пытается опротестовать бездействие банка в вопросе снятия арестов с его счетов. Ранее часть активов была разморожена, но СК уверяет, что для достройки «Академа» требуются остальные деньги.

СК «Гринфлайт» в течение нескольких лет пытается достроить на берегу реки Миасс комплекс «Академ Riverside» — сроки сдачи неоднократно отодвигались, весной 2016 года стройка встала. Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, со счетов компании пропали порядка 6 миллиардов рублей, собранных с дольщиков. В конце декабря стало известно о предъявлении обвинения в злоупотреблении полномочиями бывшему гендиректору организации Сергею Мануйлову.