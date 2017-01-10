Электронные домовые книги разрабатываются в Казахстане

В информации объяснили, что в настоящее время возможности узнать самостоятельно владельцам квартир о количестве прописанных граждан нет, однако, если на руках имеется книга регистрации граждан, необходимо обратиться в ЦОН по месту жительства с заявлением о снятии этих лиц с регистрации.

«В настоящее время завершается процесс интеграции баз данных государственных органов «Адресный регистр» (МИК), «Регистр недвижимости» (МЮ) и «Регистрационный пункт «Документирование и регистрация населения» (МВД). Посредством сверки правильности адресов между базами данных будут актуализированы адресные сведения по кодам, справочникам и собственникам жилищ. Завершение этой работы позволит создать своего рода «электронную домовую книгу» на каждый объект, квартиру, что позволит выявлять хозяев «резиновых» квартир, проводить проверки количества зарегистрированных граждан по определенному юридическому адресу», — сообщили в МВД, отвечая на запрос агентства.

Отмечается, что для собственников жилья также станет возможным проверить количество зарегистрированных граждан по конкретному юридическому адресу и принять меры по снятию их с регистрации, что в свою очередь позволит выявить граждан, попадающих под административную ответственность, и обяжет собственников жилья зарегистрировать таких граждан по фактическому месту проживания.

В конце декабря прошлого года был подписан закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия экстремизму и терроризму», в частности это коснулось нормы о требовании регистрации по месту жительства. В целом в Казахстане учет населения по месту жительства и временного проживания всегда был предусмотрен законодательством. Однако отсутствовала обязанность владельцев жилья обеспечивать регистрацию проживающих у них лиц. Указанный закон, по словам Сарсеновой, устраняет данный пробел в законодательстве, вводит административную ответственность за проживание граждан в не принадлежащем им жилье без регистрации и, как полагают в уполномоченном ведомстве, позволит решить проблему «резиновых» квартир.