Долги свердловчан резко возросли

На Среднем Урале общая сумма, подлежащая взысканию по исполнительным производствам за 2016 год, выросла в сравнении с 2015 годом на 41,6 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов (УФСПП) по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

В частности, общая сумма, подлежащая взысканию в 2016 году, составила 239 млрд 914 млн 581 тысяч рублей, тогда как в 2015 году этот показатель составлял 198 млрд 358 млн 99 тысяч рублей. Большая часть долгов в 2016 году за жителями областного центра — 183 млрд 685 млн 720 тыс рублей, и это не 34,2 миллиарда рублей больше чем в 2015 году.

Всего по итогам ушедшего года в Свердловской области находилось 1 млн 949 тысяч 294 исполнительных производств. Для сравнения в 2015 году было 1 млн 885 тысяч 194 исполнительных производств. Более четверти исполнительных производств приходится на долю жителей Екатеринбурга — порядка 569 тысяч дел, и этот показатель также выше по отношению к 2015 году по итогам которого региональным УФССП было принято 556 тысяч 775 исполнительных производств.

В ведомстве отметили, что максимальный размер долга физического лица в 2016 году достиг 1 млрд 476 млн рублей и этот долг в пользу физического лица, а максимальный размер долга юридического лица в пользу другого юридического лица в 2016 году достиг 1 млрд 471 млн рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Министерство юстиции Российской Федерации подготовило законопроект, согласно которому предлагается лишать должников единственного жилья, если его площадь в два раза превышает размер законодательной нормы по метражу на человека. Кроме того, стоимость жилья должника должна превышать двукратную стоимость жилого помещения, которое положено по закону ему и семье. Соответствующие поправки предлагается ввести в Гражданский процессуальный кодекс и Закон «Об исполнительном производстве».

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Отметим, что в УФСПП по Свердловской области на данный момент нет данных о жилой площади должников, и превышает ли она законодательные нормы на человека. Но судя по растущей задолженности среди жителей Среднего Урала, в случае принятия инициативы Минюста под действие нового закона может попасть существенная часть жителей региона. При этом надо уточнить, что цифра почти в два миллиона исполнительных производств не равна количеству должников, так как в отношении отдельного гражданина могут находиться несколько таких производств.