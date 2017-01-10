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13:59 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижнем Новгороде на покупку 50 оранжевых автобусов выделили 387,8 миллионов

В Нижнем Новгороде выделили деньги на закупку 50 полунизкопольных автобусов на дизельном топливе. Итоги тендера подводят на сайте госзакупок РФ.

Источник: Ньюс-НН.ру

Начальная (максимальная) цена контракта составила 387,8 миллионов рублей. Все автобусы должны быть оранжевого цвета. Заказчиком стал департамент экономического развития, инвестиций и предпринимательства горадминстрации. Итоги торгов подведут 13 января, сегодня завершился процесс подачи заявок и началась работа конкурсной комиссии.

Источником финансирования выступает бюджет города, плюс — субсидия из регионального бюджета.

Согласно конкурсной документации, город заказал 50 автобусов большой вместимости, приспособленные для проезда инвалидов-колясочников: не менее 104 пассажиров. В салоне должно быть 24 сидячих и 1 место для пассажира с ограниченными возможностями. Все машины должны быть оборудованы системой ГЛОНАСС.

Исполнитель должен будет поставить транспорт в НПАП № 3 — филиал муниципального предприятия Нижнего Новгорода «Нижегородпассажиравтотранс». Срок поставки — не позднее 30 июня 2017 года.

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