В Нижнем Новгороде на покупку 50 оранжевых автобусов выделили 387,8 миллионов
В Нижнем Новгороде выделили деньги на закупку 50 полунизкопольных автобусов на дизельном топливе. Итоги тендера подводят на сайте госзакупок РФ.
В Нижнем Новгороде выделили деньги на закупку 50 полунизкопольных автобусов на дизельном топливе. Итоги тендера подводят на сайте госзакупок РФ.
Начальная (максимальная) цена контракта составила 387,8 миллионов рублей. Все автобусы должны быть оранжевого цвета. Заказчиком стал департамент экономического развития, инвестиций и предпринимательства горадминстрации. Итоги торгов подведут 13 января, сегодня завершился процесс подачи заявок и началась работа конкурсной комиссии.
Источником финансирования выступает бюджет города, плюс — субсидия из регионального бюджета.
Согласно конкурсной документации, город заказал 50 автобусов большой вместимости, приспособленные для проезда инвалидов-колясочников: не менее 104 пассажиров. В салоне должно быть 24 сидячих и 1 место для пассажира с ограниченными возможностями. Все машины должны быть оборудованы системой ГЛОНАСС.
Исполнитель должен будет поставить транспорт в НПАП № 3 — филиал муниципального предприятия Нижнего Новгорода «Нижегородпассажиравтотранс». Срок поставки — не позднее 30 июня 2017 года.