Волгоградская область стала аутсайдером по уровню роста доходов населения
Индекс потребительской активности в регионе составил 7,9 пунктов.
Индекс потребительской активности в регионе составил 7,9 пунктов.
Волгоградская область заняла 72 место рейтинга доходов населения субъектов РФ.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
«Потребительские настроения в декабре нельзя назвать слишком уж оптимистичными. К положительным тенденциям рынка можно отнести небольшой рост спроса на бытовую технику, который, очевидно, связан с предновогодним периодом. Довольно значительно увеличился спрос населения на приобретение продовольствия в сетевых супермаркетах различных ценовых категорий, что подтверждает рост доходов граждан в декабре. К числу отрицательных явлений на рынке следует отнести дальнейшее сокращение спроса на приобретение недвижимости — как квартир, так и частных домов», — добавили в