Волгоградская область стала аутсайдером по уровню роста доходов населения

Волгоградская область заняла 72 место рейтинга доходов населения субъектов РФ.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе Финансового университета при правительстве РФ, индекс потребительской активности в Волгоградской области за декабрь 2016 года составил 7,9 пунктов. В целом по России данный показатель достигает 15,1 пункта. В тройку лидеров по уровню роста доходов населения попали Республика Северная Осетия с индексом в 28,3 пункта, Ямало-Ненецкий автономный округ и Новгородская область с индексами 25,1 пункта.