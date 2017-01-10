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14:30 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградская область стала аутсайдером по уровню роста доходов населения

Индекс потребительской активности в регионе составил 7,9 пунктов.

Источник: Reuters

Волгоградская область заняла 72 место рейтинга доходов населения субъектов РФ.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе Финансового университета при правительстве РФ, индекс потребительской активности в Волгоградской области за декабрь 2016 года составил 7,9 пунктов. В целом по России данный показатель достигает 15,1 пункта. В тройку лидеров по уровню роста доходов населения попали Республика Северная Осетия с индексом в 28,3 пункта, Ямало-Ненецкий автономный округ и Новгородская область с индексами 25,1 пункта.

«Потребительские настроения в декабре нельзя назвать слишком уж оптимистичными. К положительным тенденциям рынка можно отнести небольшой рост спроса на бытовую технику, который, очевидно, связан с предновогодним периодом. Довольно значительно увеличился спрос населения на приобретение продовольствия в сетевых супермаркетах различных ценовых категорий, что подтверждает рост доходов граждан в декабре. К числу отрицательных явлений на рынке следует отнести дальнейшее сокращение спроса на приобретение недвижимости — как квартир, так и частных домов», — добавили в пресс-службе университета.

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