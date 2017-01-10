В дома на улице Васенко вернулось тепло
Последствия аварии в Калининском районе Петербурга ликвидированы, магистральный трубопровод заварен, а в квартиры жителей 317 отключенных домов вернулось отопление.
Последствия аварии в Калининском районе Петербурга ликвидированы, магистральный трубопровод заварен, а в квартиры жителей 317 отключенных домов вернулось отопление.
Как «Фонтанке» сообщили в
Напомним, коммунальная авария произошла накануне ночью на трубопроводе диаметром 1000 мм у дома № 12 по улице Васенко.