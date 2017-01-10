В дома на улице Васенко вернулось тепло

Как «Фонтанке» сообщили в пресс-службе «Теплосетей Санкт-Петербурга» все ремонтные работы были завершены в обещанный срок, в 12:45 10 января тепло вновь вернулась в дома.

Напомним, коммунальная авария произошла накануне ночью на трубопроводе диаметром 1000 мм у дома № 12 по улице Васенко. Из-за прорыва в 317 домах отопление осуществлялось по пониженным параметрам.