Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Коммунальщиков оштрафуют за ошибки в квитанциях
Как избавиться от апатии и войти в рабочий ритм
Умерла известная актриса, которой накануне стало плохо в самолете
Роженица в маске Чубакки прославилась в интернете
30 лучших платьев «Золотого глобуса 2017»
6 стран, упростивших визовый режим с РФТеперь россиянам для путешествия в Боливию не нужно оформлять визу, а в Черногории без визы можно находиться до 90 дней
Старшая сестра — это диагноз
Младший сын Жасмин поразил сходством с мамой
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
"Молю Бога, чтоб к Таллину подняли": Ваенга в тяжёлом состоянии
СМИ о политике Путина: РФ беднее, чем 3 года назад
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото)
Звезда «Физрука» Полина Гренц изменилась до неузнаваемости
Американцы послали Петру Порошенко первую черную метку - СМИ
Теракт в Стамбуле: в соцсетях подозревают Обаму
Новый дизайн Audi показали на примере кроссовера Q8
Honda создала мотоцикл, с которого нельзя упасть
Фоторепортажи
15Второй зимний Московский Велопарад
25События года в фотографиях
14Рождество Христово в городах России
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
14:50 (мск), источник: NewsKo

В пермском аэропорту появятся новые авиарейсы

Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» с 16 января открывает новые авиарейсы из Салехарда. В частности, перелёты из Салехарда будут выполняться в Казань, а также в Пермь и Ханты-Мансийск, сообщает info.tatcenter.ru.

Из Перми в Салехард вылет будет осуществляться по понедельникам в 11.00. Из Салехарда самолёт будет вылетать в 14.20 и в 16.40 делать посадку в Перми. По субботам вылет из Перми в Салехард назначен на 12.00. Стоимость авиабилета составляет 5 тыс. 730 руб. Время в пути — 2,5 часа.

Из Перми в Казань авиарейс сообщением Салехард-Пермь-Казань будет выполняться по субботам в 17.40.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Твой Николай Мешков 
Минобороны опровергло новую версию крушения Ту-154
Кремль прокомментировал идею об изъятии у должников жилья
Поставки ракетных комплексов «Ярс» оказались под угрозой срыва
ФИФА одобрила увеличение числа участников ЧМ по футболу до 48
Минздрав намерен запретить курение кальянов в ресторанах и кафе
Захарова прокомментировала слова Мэрил Стрип о Трампе
Показания на Алексея Улюкаева дали его подчиненные
Спорт
«Он живёт, чтобы забивать голы»: 15 ярких цитат о Роналду Лучший игрок года по версии ФИФА Криштиану Роналду - в цитатах о нём и его подвигах
Авто
Toyota показала новую Camry Японцы показали американскую версию полностью нового седана, построенного на модульной платформе TNGA
Hi-Tech
Как пользоваться телефоном в экстренных ситуациях: инструкция от МЧС Советы, которые дали специалисты, пригодятся каждому. Никаких сверхсложных действий предпринимать не нужно — запомнить все очень просто
Кино
«Первый» прокомментировал сообщения о Панайотове и «Евровидении» Как сообщают некоторые СМИ, финалист шоу «Голос» является одним из главных и наиболее вероятных претендентов на участие в музыкальном конкурсе
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
Наталья Подольская показала идиллию в семье Пресняковых Певица рассказала, как общается ее сын Артемий с бабушкой и дедушкой.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь