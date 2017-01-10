В пермском аэропорту появятся новые авиарейсы

Из Перми в Салехард вылет будет осуществляться по понедельникам в 11.00. Из Салехарда самолёт будет вылетать в 14.20 и в 16.40 делать посадку в Перми. По субботам вылет из Перми в Салехард назначен на 12.00. Стоимость авиабилета составляет 5 тыс. 730 руб. Время в пути — 2,5 часа.

Из Перми в Казань авиарейс сообщением Салехард-Пермь-Казань будет выполняться по субботам в 17.40.