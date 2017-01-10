В Омской области сельским специалистам построят 30 жилых домов

В Омской области с привлечением средств господдержки в рамках подпрограммы по устойчивому развитию сельских территорий в 2017 году планируется построить около 30 жилых домов для закрепления молодых семей и нужных для села специалистов.

В областном бюджете на эти цели заложено 14 млн. рублей, объем поступлений из федерального бюджета составит 14,5 млн. рублей. Региональный минсельхозпрод готов направить на улучшение жилищных условий сельских специалистов 28,5 млн. рублей, что вдвое больше прошлогодней суммы. Средства пойдут на достройку индивидуального жилья для сельских жителей и их семей, члены которых являются работниками социальной сферы и агропромышленного комплекса.