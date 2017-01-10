Показания счетчиков воды уже можно вводить в ЕРИП
Минчанам не придется никуда звонить или слать
Минчанам не придется никуда звонить или слать
МИНСК, 10 янв — Sputnik. Минчане могут вводить данные счетчиков учета расхода воды при оплате коммунальных услуг в системе ЕРИП, сообщил Sputnik представитель небанковской
Минчане столкнулись с трудностями при введении данных счетчиков воды после прекращения функционирования сайта komplat.by и перехода страны на систему оплаты АИС «Расчет-ЖКУ».
«Жители Минска получили возможность вводить данные счетчиков воды сразу при оплате коммунальных услуг, без совершения дополнительных действий — отправления СМС, телефонных звонков или посещения узкоспециализированных сайтов», — сказал Sputnik Чумаков.
По его словам, ввести данные в ЕРИП можно в момент оплаты «коммуналки» — система передаст показания для начисления и сформирует счет, который следует оплатить. Дополнительную плату за ввод показаний счетчиков в ЕРИП вносить не придется.
Чумаков отметил, что так оплачивать воду могут жители многих районов республики, в будущем планируется ее внедрить на всей территории Беларуси.
Инструкция по вводу данных счетчиков опубликована на сайте ЕРИП в разделе «Популярные вопросы».