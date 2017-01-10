Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Коммунальщиков оштрафуют за ошибки в квитанциях
Как избавиться от апатии и войти в рабочий ритм
Откровенная фотография Деми Мур, которая произвела фурор в 90-х
Младший сын Жасмин поразил сходством с мамой
Собака, похожая на льва, покорила пользователей Сети
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Старшая сестра — это диагноз
Младший сын Жасмин поразил сходством с мамой
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
"Молю Бога, чтоб к Таллину подняли": Ваенга в тяжёлом состоянии
СМИ о политике Путина: РФ беднее, чем 3 года назад
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото)
Звезда «Физрука» Полина Гренц изменилась до неузнаваемости
Американцы послали Петру Порошенко первую черную метку - СМИ
Теракт в Стамбуле: в соцсетях подозревают Обаму
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
15Второй зимний Московский Велопарад
25События года в фотографиях
14Рождество Христово в городах России
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
15:05 (мск), источник: Sputnik.by

Показания счетчиков воды уже можно вводить в ЕРИП

Минчанам не придется никуда звонить или слать СМС-сообщения — услуга доступна при оплате коммунальных платежей.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 10 янв — Sputnik. Минчане могут вводить данные счетчиков учета расхода воды при оплате коммунальных услуг в системе ЕРИП, сообщил Sputnik представитель небанковской кредитно-финансовой организации Олег Чумаков.

Минчане столкнулись с трудностями при введении данных счетчиков воды после прекращения функционирования сайта komplat.by и перехода страны на систему оплаты АИС «Расчет-ЖКУ».

«Жители Минска получили возможность вводить данные счетчиков воды сразу при оплате коммунальных услуг, без совершения дополнительных действий — отправления СМС, телефонных звонков или посещения узкоспециализированных сайтов», — сказал Sputnik Чумаков.

По его словам, ввести данные в ЕРИП можно в момент оплаты «коммуналки» — система передаст показания для начисления и сформирует счет, который следует оплатить. Дополнительную плату за ввод показаний счетчиков в ЕРИП вносить не придется.

Чумаков отметил, что так оплачивать воду могут жители многих районов республики, в будущем планируется ее внедрить на всей территории Беларуси.

Инструкция по вводу данных счетчиков опубликована на сайте ЕРИП в разделе «Популярные вопросы».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Рядом есть еще: все, что нужно знать о новой белорусской нефти
Минобороны опровергло новую версию крушения Ту-154
Кремль прокомментировал идею об изъятии у должников жилья
Поставки ракетных комплексов «Ярс» оказались под угрозой срыва
ФИФА одобрила увеличение числа участников ЧМ по футболу до 48
Минздрав намерен запретить курение кальянов в ресторанах и кафе
Захарова прокомментировала слова Мэрил Стрип о Трампе
Показания на Алексея Улюкаева дали его подчиненные
Спорт
«Он живёт, чтобы забивать голы»: 15 ярких цитат о Роналду Лучший игрок года по версии ФИФА Криштиану Роналду - в цитатах о нём и его подвигах
Авто
Toyota показала новую Camry Японцы показали американскую версию полностью нового седана, построенного на модульной платформе TNGA
Hi-Tech
Как пользоваться телефоном в экстренных ситуациях: инструкция от МЧС Советы, которые дали специалисты, пригодятся каждому. Никаких сверхсложных действий предпринимать не нужно — запомнить все очень просто
Кино
«Первый» прокомментировал сообщения о Панайотове и «Евровидении» Как сообщают некоторые СМИ, финалист шоу «Голос» является одним из главных и наиболее вероятных претендентов на участие в музыкальном конкурсе
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
Наталья Подольская показала идиллию в семье Пресняковых Певица рассказала, как общается ее сын Артемий с бабушкой и дедушкой.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь