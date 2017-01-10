Госконтроль: дорожные службы не были готовы к циклону «Аксель»

КГК, областное управление МЧС и службы ведомственного контроля Миноблисполкома проверили, как дорожные службы работают при объявлении оранжевого уровня опасности. Мониторинг проходил с 5 по 6 января, пишет Млын.by.

Техника: каждая 10-я машина нуждается в ремонте.

Госконтроль отметил, что не вся техника была готова к работе в условиях циклона «Аксель». По данным «Минскоблдорстроя», 6 января около 10% техники, а это порядка 55 единиц, не вышли на уборку дорог и улиц из-за неисправностей. Хотя были и другие причины простоя. Например, в ДРСУ № 193 Любани для работы на автогрейдере и погрузчике попросту не нашлось водителей — эти вакансии до сих пор открыты. Такая же ситуация и в ДРСУ № 166 Солигорска. Правда, там еще и погрузчик неисправен с сентября 2016 года.

Работали «вполсилы»

Среди причин, из-за которых дорожные службы не прошли испытание «Акселем», КГК назвал невозможность оперативно реагировать на обстановку. Более мобильными дорожные службы могли бы стать, оборудовав всю технику GPS-регистраторами. Это позволило бы контролировать в онлайн-режиме работу спецтранспорта. Например, отслеживать, соответствуют ли данные GPS-регистраторов показателям пробега техники, указанным в путевых листах.

Как показал мониторинг КГК, в некоторых ДРСУ путевые листы отсутствовали. А в ДРСУ № 210 Дзержинска журнал, в котором отмечают выезд техники на работу и ее возвращение, не был заполнен из-за болезни сотрудника. Поэтому невозможно было узнать, где, когда и сколько спецмашин убирали снежные заносы.

Как показали проверки, после снегопада 4 января техника работала далеко не в усиленном режиме: «МАЗы» — девять с половиной часов, тракторы — не более 10 часов, автогрейдеры — шесть с половиной часов. Поэтому оперативно расчистить дороги от снега не получилось.

Снегозащитные ограждения: не было, нет и… не надо?

Участки дорог, где снега скапливается больше, чем на других, обычно хорошо известны —их определяют инженерными проработками. Правила требуют устанавливать на них снегозащитные сооружения. Как показал мониторинг, такие конструкции есть не везде. Например, в Марьиной Горке не установлено на дорогах Р43, Р68, Р59 больше 2,5 км снегозадерживающих щитов.

Представители ДРСУ № 169 из Марьиной Горки вообще затруднились ответить, нужно ли на территории, которую они обслуживают, устанавливать такие щиты. А если нужно, то сколько.

А ведь отсутствие снегозадерживающих щитов требует дополнительной уборки дорог. Поэтому и возникают проблемы как у водителей, так и у местных жителей. Например, 5 января из-за переметов на автодорогах, которые обслуживаются ДРСУ № 195 Молодечно, автомагазин местного райпо не смог доехать до деревень Бортники и Гойжево.

Лишь по требованию ГАИ и МЧС

КГК Минской области констатирует: работа дорожных служб зачастую активизируется только по настоятельному требованию ГАИ и МЧС. Например, в Столбцах 4 января сотрудники Госавтоинспекции дважды оставляли в журнале одного из ДРСУ запись о том, что работу по расчистке дорог необходимо усилить. Однако в тот день в две смены трудились только два трактора. Остальная техника уже ввечером 4 января стояла в гараже.