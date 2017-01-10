Казахстан сократил добычу нефти по соглашению с ОПЕК

На встрече в Вене 10 декабря Казахстан в числе 11 стран, не входящих в ОПЕК, принял на себя обязательства по сокращению добычи нефти. Казахстан обязался сократить добычу на 20 тысяч баррелей в сутки. Министр энергетики республики Канат Бозумбаев назвал это сокращение символическим и сообщил, что оно не коснется крупных месторождений.

«Казахстан приступил к выполнению своих обязательств перед ОПЕК… С января страна уже сократила объем добычи на 20 тысяч баррелей в сутки, как ранее было оговорено на заседании нефтяного картеля», — сообщили в пресс-службе Минэнерго РК.