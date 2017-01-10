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15:27 (мск), источник: ТАСС

Бизнес-миссии в шесть стран с Южного Урала состоятся в 2017 году

Челябинские предприниматели посетят Молдавию, Индию, Тайвань, Словакию, Германию и Вьетнам.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Бизнес-миссии челябинских предпринимателей в Молдавию, Индию и Вьетнам состоятся в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области со ссылкой на Южно-Уральскую торгово-промышленную палату (ЮУТПП).

«Формируется деловая делегация Челябинской области для поездки в Республику Молдову. Данный визит откроет программу бизнес-миссий южноуральских предпринимателей на этот год. На март запланированы деловые визиты на остров Тайвань, в Словакию и Германию, а также бизнес-миссия в Индию. Завершит программу центра ВЭД на 2017 год деловой визит во Вьетнам», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что бизнес-миссия в Молдавию организуется впервые за последние несколько лет и пройдет в рамках проведения Российско-Молдавского бизнес-форума «От качества к конкурентоспособности». «Программа разработана в соответствии с запросами предпринимателей Челябинской области и нацелена на продвижение продукции местных товаропроизводителей на региональные и зарубежные рынки, поиск новых деловых партнеров и инвесторов, развитие торгово-экономических связей», — уточнили там.

Также в первом квартале 2017 года регион встретит делегацию официальных и деловых кругов провинции Зенджан Исламской Республики Иран. «С 17 по 20 мая ЮУТПП приглашает южноуральских промышленников в Италию, где пройдет выставка по металлообработке Lamiera 2017, а в начале июня ЮУТПП организует визит в Азербайджан. В планах центра ВЭД палаты также значится бизнес-миссия в Грузию. Осенью делегация Челябинской области посетит с рабочей поездкой Таджикистан, Казахстан, Узбекистан и Туркмению», — отметили в пресс- службе, добавив, что среди межрегиональных мероприятий запланированы торгово-экономические миссии в Ханты- Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Тюменскую и Нижегородскую области, Пермский край.

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