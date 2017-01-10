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16:23 (мск), источник: Ежедневник.by

Перегрелись: минский воздух загрязнился из-за усиленного отопления

Минчане стали замечать запах гари, над некоторыми районами висит дымка. Гидромет зарегистрировал превышение загрязняющих веществ.

Источник: Ежедневник.by

В микрорайоне Уручье зафиксированы превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) по оксидам азота и углерода в 1,5−2 раза. Все это происходит кратковременными периодами — дымка с загрязнениями «висит» примерно 20 минут, затем рассеивается и возникает снова. По другим показателям превышений нет, сообщает TUT.BY со ссылкой на Службу радиационно-экологического мониторинга Гидрометцентра.

Поначалу специалисты не прогнозировали такой ситуации: больше недели в Минске наблюдался северный ветер — один из самых благоприятных, так как в этой части города нет предприятий и явных источников воздействия на атмосферу. Он создавал заток холодного воздуха.

Но, вероятно, повлияли сильные морозы накануне — в частном секторе и пригороде увеличились расход топлива на обогрев и, соответственно, выбросы.

В итоге северный ветер принес загрязнение в город. И первым стал микрорайон Уручье. В остальных районах также зафиксирован рост показателей, но превышения ПДК нет. Все изменения, к слову, можно отслеживать в прямом эфире на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Вероятно, ситуация изменится вместе с погодой к четвергу. Хотя заток теплого воздуха (потепление прогнозируют синоптики) не совсем благоприятен для города после резкого похолодания.

«Скажем так, винить предприятия Минска в этой ситуации будет неправильно. Тем не менее им уже направлены предупреждения о недопущении дополнительного загрязнения атмосферы», — рассказала начальник информационно-аналитического отдела мониторинга атмосферного воздуха Богдана Козерук.

Запах гари ощущается во многих районах Минска, некоторые жители жалуются на головные боли. Похожая ситуация сегодня отмечается не только в столице.

Тем временем в Польше с воскресенья над Варшавой и Краковом из-за безветренной погоды образовался ядовитый смог — превышены ПДК по содержанию в воздухе твердых частиц. Местные жители закупаются масками и ограничивают прогулки на улице. В некоторых школах отменены занятия, а городской транспорт временно стал бесплатным, чтобы минимизировать загрязнение от автомобильных выхлопов.

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