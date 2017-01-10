Перегрелись: минский воздух загрязнился из-за усиленного отопления
Минчане стали замечать запах гари, над некоторыми районами висит дымка. Гидромет зарегистрировал превышение загрязняющих веществ.
Минчане стали замечать запах гари, над некоторыми районами висит дымка. Гидромет зарегистрировал превышение загрязняющих веществ.
В микрорайоне Уручье зафиксированы превышения
Поначалу специалисты не прогнозировали такой ситуации: больше недели в Минске наблюдался северный ветер — один из самых благоприятных, так как в этой части города нет предприятий и явных источников воздействия на атмосферу. Он создавал заток холодного воздуха.
Но, вероятно, повлияли сильные морозы накануне — в частном секторе и пригороде увеличились расход топлива на обогрев и, соответственно, выбросы.
В итоге северный ветер принес загрязнение в город. И первым стал микрорайон Уручье. В остальных районах также зафиксирован рост показателей, но превышения ПДК нет. Все изменения, к слову, можно отслеживать в прямом эфире на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Вероятно, ситуация изменится вместе с погодой к четвергу. Хотя заток теплого воздуха (потепление прогнозируют синоптики) не совсем благоприятен для города после резкого похолодания.
«Скажем так, винить предприятия Минска в этой ситуации будет неправильно. Тем не менее им уже направлены предупреждения о недопущении дополнительного загрязнения атмосферы», — рассказала начальник
Запах гари ощущается во многих районах Минска, некоторые жители жалуются на головные боли. Похожая ситуация сегодня отмечается не только в столице.
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