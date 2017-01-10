За 5 лет жилье в Алматы подорожало на четверть

Оказалось, что по сравнению с прошлым годом (433 956 тенге, или 1 247 долларов за 1 кв. м) отрицательная динамика цен в тенге составила 16%, при этом долларовые значения снизились на 12%.

Относительно января 2015 года (350 994 тенге, или 1 918 долларов за 1 кв. м) стоимость жилья в нацвалюте изменилась незначительно, увеличившись на 4%. Долларовые показатели стали ниже на 42%.

К 2014 году (297 910 тенге, или 1 922 доллара за 1 кв. м) наблюдается прирост тенговой стоимости на 22% при обвале валютной на 42.9%. Что касается 2013 года (290 373 тенге, или 1 923 доллара за 1 кв. м), то тогда индекс средних цен предложений был меньше на 25%, а долларовый показатель за 5 лет просел в среднем на 43%.

Курс валюты при этом обвалился в 2.2 раза (—120%). Напомним, в январе 2013 года он составлял 151 тенге за доллар, а сейчас в среднем торгуется на уровне 332 тенге.