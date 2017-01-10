В столице свыше 3000 вакантных мест
Почти семь тысяч вакансий сейчас на рынке Молдовы. По данным Национального агентства занятости населения, больше 20% из них — в текстильной и швейной промышленности.
Почти семь тысяч вакансий сейчас на рынке Молдовы. По данным Национального агентства занятости населения, больше 20% из них — в текстильной и швейной промышленности.
Больше всего вакансий — свыше трех тысяч — в столице. В Бельцах почти 650 свободных рабочих мест. В Страшенах и Калараше -примерно по 240.
Больше всего работников — почти 1400 — не хватает в текстильной и швейной промышленностях. Дефицит сотрудников и в области здравоохранения. Здесь вакантны 500 мест для врачей и медсестер.
Свыше 400 вакансий в сфере торговли — там требуются продавцы, кассиры и операторы по продажам в
Почти 300 специалистов не хватает в строительстве.