В столице свыше 3000 вакантных мест

Больше всего вакансий — свыше трех тысяч — в столице. В Бельцах почти 650 свободных рабочих мест. В Страшенах и Калараше -примерно по 240.

Больше всего работников — почти 1400 — не хватает в текстильной и швейной промышленностях. Дефицит сотрудников и в области здравоохранения. Здесь вакантны 500 мест для врачей и медсестер.

Свыше 400 вакансий в сфере торговли — там требуются продавцы, кассиры и операторы по продажам в колл-центры. Столько же рабочих мест предлагают промышленные предприятия. В частности, они нуждаются в сапожниках, контролёрах качества и сборщиках.

Почти 300 специалистов не хватает в строительстве.