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16:12 (мск), источник: Publika.md

В столице свыше 3000 вакантных мест

Почти семь тысяч вакансий сейчас на рынке Молдовы. По данным Национального агентства занятости населения, больше 20% из них — в текстильной и швейной промышленности.

Источник: Publika.md

Больше всего вакансий — свыше трех тысяч — в столице. В Бельцах почти 650 свободных рабочих мест. В Страшенах и Калараше -примерно по 240.

Больше всего работников — почти 1400 — не хватает в текстильной и швейной промышленностях. Дефицит сотрудников и в области здравоохранения. Здесь вакантны 500 мест для врачей и медсестер.

Свыше 400 вакансий в сфере торговли — там требуются продавцы, кассиры и операторы по продажам в колл-центры. Столько же рабочих мест предлагают промышленные предприятия. В частности, они нуждаются в сапожниках, контролёрах качества и сборщиках.

Почти 300 специалистов не хватает в строительстве.

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