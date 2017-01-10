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18:05 (мск), источник: АиФ Казань

В Татарстане возбудили дело за установление высоких цен на яйца

Дело в отношении ООО «Птицеводческий комплекс «Ак барс» возбудили за установление высоких цен на куриные яйца, сообщает пресс-служба УФАС по РТ.

Источник: Аргументы и факты

Завышенные отпускные цены зафиксировали на куриные яйца отборные, а также 1, 2 категории производства птицефабрики «Яратель» (является филиалом ООО «Птицеводческий комплекс «Ак барс»).

«Отклонение отпускных цен с 1 сентября по 30 ноября 2016 года несопоставимо с ростом себестоимости. Именно эти факты стали поводом для возбуждения антимонопольного дела по признакам нарушения ООО «Птицеводческий комплекс «Ак барс» пункта 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, выразившегося в установлении экономически необоснованно высокой отпускной цены на яйцо куриное», — сообщили в пресс-службе УФАС по РТ.

Комиссия рассмотрит это дело 19 января.

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