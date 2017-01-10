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18:02 (мск), источник: Югополис

Кондратьев предложил на федеральном уровне установить минимальную цену на вино

С соответствующей инициативой Вениамин Кондратьев выступил в ходе совещания по развитию виноделия, которое прошло 10 января в Темрюкском районе.

Источник: Югополис

Кондратьев заявил, что необходимо ввести минимальную цену на вино по аналогии с шампанским, когда в июне 2016 года приказом Минфина в РФ установлена минимальная розничная цена на шампанское в размере 164 рублей за 0,75 л.

— Минимальная цена на бутылку вина гарантировано спасет от подделок и даст возможность выпускать качественное кубанское вино, — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Губернатор поручил краевому минсельхозу подготовить соответствующее обращение и выйти с ним на федеральный уровень.

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