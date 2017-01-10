Кондратьев предложил на федеральном уровне установить минимальную цену на вино
С соответствующей инициативой Вениамин Кондратьев выступил в ходе совещания по развитию виноделия, которое прошло 10 января в Темрюкском районе.
С соответствующей инициативой Вениамин Кондратьев выступил в ходе совещания по развитию виноделия, которое прошло 10 января в Темрюкском районе.
Кондратьев заявил, что необходимо ввести минимальную цену на вино по аналогии с шампанским, когда в июне 2016 года приказом Минфина в РФ установлена минимальная розничная цена на шампанское в размере 164 рублей за 0,75 л.
— Минимальная цена на бутылку вина гарантировано спасет от подделок и даст возможность выпускать качественное кубанское вино, — подчеркнул Вениамин Кондратьев.
Губернатор поручил краевому минсельхозу подготовить соответствующее обращение и выйти с ним на федеральный уровень.