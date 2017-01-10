Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Коммунальщиков оштрафуют за ошибки в квитанциях
Как избавиться от апатии и войти в рабочий ритм
Долгожданный сериал разочаровал многих зрителей
Младший сын Жасмин поразил сходством с мамой
Собака, похожая на льва, покорила пользователей Сети
6 стран, упростивших визовый режим с РФТеперь россиянам для путешествия в Боливию не нужно оформлять визу, а в Черногории без визы можно находиться до 90 дней
В поздних родах обвинили семью
Старшая сестра — это диагноз
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
В регионах РФ увеличили взносы на капремонт
"Молю Бога, чтоб к Таллину подняли": Ваенга в тяжёлом состоянии
СМИ о политике Путина: РФ беднее, чем 3 года назад
Сергей Лазарев впервые поделился фотографией сына
Собака, похожая на льва, покорила пользователей Сети
Американцы послали Петру Порошенко первую черную метку - СМИ
Теракт в Стамбуле: в соцсетях подозревают Обаму
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
14Зима в Северном полушарии
1135-летие герцогини Кембриджской
10Общероссийская елка в Кремле
17:04 (мск), источник: Profinance.kz

Изменения 2017 года, о которых нужно знать каждому казахстанцу

В 2017 году месячный расчетный показатель будет равен 2269 тенге. Минимальная заработная плата определена на уровне 24 459 тенге, а базовая пенсия — 12 802 тенге, сообщает kn.kz.

Источник: Reuters

При этом минимальная пенсия составляет 28 148 тенге, а прожиточный минимум увеличился до 24 459 тенге.

Увеличатся штрафы за нарушения ПДД.

Наказание за превышение скорости на 10−20 км/ч, составляющее 10 МРП, будет равно в 2017 году 22 690 тенге, а нарушение правил остановки и стоянки, которое карается штрафом в 5 МРП, обойдется в 11 345 тенге.

Вырастут тарифы на коммунальные услуги

По информации КазТАГ, в 2017 году прогнозируется изменение тарифов на комуслуги. Так, в среднем повышение тарифов составит: 5,9% — электроэнергия; 7,2% — холодная вода; 5,6% — водоотведение; 10,2% — теплоэнергия; 11,8% — горячая вода.

Повысятся цены на сигареты и алкоголь

Самые дешевые сигареты будут стоить 300 тенге в 2017 году. Литр водки будет стоить от 1560 тенге, а пол-литра — 780 тенге.

ЕНТ изменится

Единое национальное тестирование будет разделено на два экзамена — школьный и вступительный в вузе.

Заработает программа «Нұрлы жер»

В 2017 году заработает программа «Нұрлы жер», которая снизит процентную ставку по ипотеке до 10%. Что ожидать казахстанцам от новой госпрограммы «Нұрлы жер», можно прочитать по ссылке.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Проведён мониторинг цен на продукты питания в разных регионах РК
Минобороны опровергло новую версию крушения Ту-154
Кремль прокомментировал идею об изъятии у должников жилья
Суд отказался отпустить Улюкаева из-под домашнего ареста
Росстат назвал подорожавшие сильнее всего в 2016 году продукты
СКР назвал возможные причины инцидента с самолетом в Храброво
ФИФА одобрила увеличение числа участников ЧМ по футболу до 48
Близкие погибших при терактах в Париже подали иск против Twitter
Спорт
ФИФА увеличила количество участников ЧМ до 48 команд Чемпионаты мира в России и в Катаре станут последними, которые пройдут по старому формату
Авто
Toyota показала новую Camry Японцы показали американскую версию полностью нового седана, построенного на модульной платформе TNGA
Hi-Tech
Как пользоваться телефоном в экстренных ситуациях: инструкция от МЧС Советы, которые дали специалисты, пригодятся каждому. Никаких сверхсложных действий предпринимать не нужно — запомнить все очень просто
Кино
«Первый» прокомментировал сообщения о Панайотове и «Евровидении» Как сообщают некоторые СМИ, финалист шоу «Голос» является одним из главных и наиболее вероятных претендентов на участие в музыкальном конкурсе
Недвижимость
Как превратить минусы вашей квартиры в плюсы
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
Коммунальщиков оштрафуют за ошибки в квитанциях
В регионах РФ увеличили взносы на капремонт
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
Дмитрий Дюжев впервые показал подросшего сына Актер вместе с семьей снялся в эксклюзивной фотосессии.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь