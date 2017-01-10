Изменения 2017 года, о которых нужно знать каждому казахстанцу
В 2017 году месячный расчетный показатель будет равен 2269 тенге. Минимальная заработная плата определена на уровне 24 459 тенге, а базовая пенсия — 12 802 тенге, сообщает kn.kz.
В 2017 году месячный расчетный показатель будет равен 2269 тенге. Минимальная заработная плата определена на уровне 24 459 тенге, а базовая пенсия — 12 802 тенге, сообщает kn.kz.
При этом минимальная пенсия составляет 28 148 тенге, а прожиточный минимум увеличился до 24 459 тенге.
Увеличатся штрафы за нарушения ПДД.
Наказание за превышение скорости на 10−20 км/ч, составляющее 10 МРП, будет равно в 2017 году 22 690 тенге, а нарушение правил остановки и стоянки, которое карается штрафом в 5 МРП, обойдется в 11 345 тенге.
Вырастут тарифы на коммунальные услуги
По информации КазТАГ, в 2017 году прогнозируется изменение тарифов на комуслуги. Так, в среднем повышение тарифов составит: 5,9% — электроэнергия; 7,2% — холодная вода; 5,6% — водоотведение; 10,2% — теплоэнергия; 11,8% — горячая вода.
Повысятся цены на сигареты и алкоголь
Самые дешевые сигареты будут стоить 300 тенге в 2017 году. Литр водки будет стоить от 1560 тенге, а
ЕНТ изменится
Единое национальное тестирование будет разделено на два экзамена — школьный и вступительный в вузе.
Заработает программа «Нұрлы жер»
В 2017 году заработает программа «Нұрлы жер», которая снизит процентную ставку по ипотеке до 10%. Что ожидать казахстанцам от новой госпрограммы «Нұрлы жер», можно прочитать по ссылке.