Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Коммунальщиков оштрафуют за ошибки в квитанциях
Философия slow life: как научиться жить и не спешить
Реакция Кремля на отмену виз Белоруссией для граждан 80 стран
Ксения Собчак рассказала о проблемах с ребенком
Собака, похожая на льва, покорила пользователей Сети
Фото дня: улицу в Анкаре переименовали в честь Андрея КарловаКарлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки
Наталья Подольская показала идиллию в семье Пресняковых
В поздних родах обвинили семью
20-летний парень объявил себя беременным
ДТП с россиянами: дети выжили, их родители погибли
"Не могу остановиться!": Юлия Меньшова о новом увлечении
СМИ: Елена Ваенга находится в тяжёлом состоянии
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото)
Звезда «Физрука» Полина Гренц изменилась до неузнаваемости
"Россия беднее, чем три года назад": СМИ оценили политику Путина
СМИ: Киев может уступить РФ ради жизней украинцев
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
9Стрельба в стамбульском клубе
25События года в фотографиях
10Общероссийская елка в Кремле
4040 самых красивых снимков 2016 года
17:45 (мск), источник: 365info.kz

Электронные домовые книги появятся в Казахстане

Несколько баз данных объединят для формирования аналога канувшей в лету домовой книги, сообщает Sputniknews.kz.

Источник: 365info.kz

Только «книга» будет не бумажной, как раньше, а электронной.

В интегрированную базу войдут «Адресный регистр», «Регистр недвижимости» и Регистрационный пункт «Документирование и регистрация населения». Таким образом, каждый объект недвижимости обретет некий портрет, что позволит выявлять так называемые «резиновые» квартиры, где зарегистрировано очень много людей.

Об этом рассказали в МВД. Кроме того, собственники недвижимости смогут увидеть, сколько человек зарегистрировано в их квартире, и смогут снять их с регистрации, если, к примеру, они давно съехали.

В конце декабря был подписан, а 7 января вступил в силу закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия экстремизму и терроризму», в котором были ужесточены нормы, касающиеся регистрации по месту жительства. Эти поправки вызвали ажиотаж в обществе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Криминальный босс» стал чиновником от спорта
Сенат США планирует наказать РФ за действия в Сирии и на Украине
Резервный фонд России за 2016 год сократился почти в 4 раза
Суд отказался отпустить Улюкаева из-под домашнего ареста
Росстат назвал подорожавшие сильнее всего в 2016 году продукты
Названы вероятные причины инцидента с самолетом в Калининграде
Мэр Анкары объявил о переименовании улицы в честь убитого посла Карлова
Близкие погибших при терактах в Париже подали иск против Twitter
Спорт
ФИФА увеличила количество участников ЧМ до 48 команд Чемпионаты мира в России и в Катаре станут последними, которые пройдут по старому формату
Авто
Toyota показала новую Camry Японцы показали американскую версию полностью нового седана, построенного на модульной платформе TNGA
Hi-Tech
Как пользоваться телефоном в экстренных ситуациях: инструкция от МЧС Советы, которые дали специалисты, пригодятся каждому. Никаких сверхсложных действий предпринимать не нужно — запомнить все очень просто
Кино
«Первый» прокомментировал сообщения о Панайотове и «Евровидении» Как сообщают некоторые СМИ, финалист шоу «Голос» является одним из главных и наиболее вероятных претендентов на участие в музыкальном конкурсе
Недвижимость
Что делать, если в квартире холодно?
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Как хранить новогодние украшения: 14 новых идей
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
Ксения Собчак рассказала о проблемах с ребенком Телеведущая наслаждается всеми прелестями материнства.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь