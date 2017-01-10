Электронные домовые книги появятся в Казахстане

Только «книга» будет не бумажной, как раньше, а электронной.

В интегрированную базу войдут «Адресный регистр», «Регистр недвижимости» и Регистрационный пункт «Документирование и регистрация населения». Таким образом, каждый объект недвижимости обретет некий портрет, что позволит выявлять так называемые «резиновые» квартиры, где зарегистрировано очень много людей.



Об этом рассказали в МВД. Кроме того, собственники недвижимости смогут увидеть, сколько человек зарегистрировано в их квартире, и смогут снять их с регистрации, если, к примеру, они давно съехали.

В конце декабря был подписан, а 7 января вступил в силу закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия экстремизму и терроризму», в котором были ужесточены нормы, касающиеся регистрации по месту жительства. Эти поправки вызвали ажиотаж в обществе.