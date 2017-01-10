«Калининградтеплосеть» продлевает акцию по списанию пени до конца января
МП «Калининградтеплосеть» продлевает срок действия акции «Заплати и сэкономь» до 31 января 2017 года.
МП «Калининградтеплосеть» продлевает срок действия акции «Заплати и сэкономь» до 31 января 2017 года.
Такое решение было принято руководством предприятия «в связи с многочисленными обращениями калининградцев», которые не успели оплатить долговую квитанцию в последние дни декабря. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в
«Люди попросили продлить сроки акции, потому что
Также там упоминается о том, что долговые квитанции в конце 2016 года получили 37 тысяч калининградцев. Информацию о текущей задолженности и возможностях ее погашения можно получить у специалистов Центра по работе с гражданами МП «Калининградтеплосеть», расположенного по адресу ул. Нарвская, д. 58. Единый многоканальный телефон