«Калининградтеплосеть» продлевает акцию по списанию пени до конца января

Такое решение было принято руководством предприятия «в связи с многочисленными обращениями калининградцев», которые не успели оплатить долговую квитанцию в последние дни декабря. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе предприятия во вторник.

«Люди попросили продлить сроки акции, потому что из-за предпраздничной суеты многие просто не успели с оплатой в ушедшем году. В течение текущего месяца граждане смогут спокойно погасить свои долги, не боясь получить дополнительные начисления в виде штрафа и пени, если оплата произойдёт в досудебном порядке. Тем не менее, мы призываем всех должников не затягивать с оплатой: после 31 января предприятие приступит к взысканию долгов с применением санкций, предусмотренных законодательством», — говорится в сообщении.