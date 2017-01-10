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17:49 (мск), источник: Новый Калининград

«Калининградтеплосеть» продлевает акцию по списанию пени до конца января

МП «Калининградтеплосеть» продлевает срок действия акции «Заплати и сэкономь» до 31 января 2017 года.

Такое решение было принято руководством предприятия «в связи с многочисленными обращениями калининградцев», которые не успели оплатить долговую квитанцию в последние дни декабря. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе предприятия во вторник.

«Люди попросили продлить сроки акции, потому что из-за предпраздничной суеты многие просто не успели с оплатой в ушедшем году. В течение текущего месяца граждане смогут спокойно погасить свои долги, не боясь получить дополнительные начисления в виде штрафа и пени, если оплата произойдёт в досудебном порядке. Тем не менее, мы призываем всех должников не затягивать с оплатой: после 31 января предприятие приступит к взысканию долгов с применением санкций, предусмотренных законодательством», — говорится в сообщении.

Также там упоминается о том, что долговые квитанции в конце 2016 года получили 37 тысяч калининградцев. Информацию о текущей задолженности и возможностях ее погашения можно получить у специалистов Центра по работе с гражданами МП «Калининградтеплосеть», расположенного по адресу ул. Нарвская, д. 58. Единый многоканальный телефон колл-центра — 667−106.

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