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18:30 (мск), источник: Volga News

В Самаре введен в строй один из самых крупных объектов «обманутых дольщиков»

В канун новогодних праздников, 30 декабря 2016 года, министерство строительства Самарской области подписало разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома, расположенного в границах улиц Дачной, пр. Карла Маркса, Киевской и Сакко и Ванцетти.

Источник: РИА "Новости"

Пятисекционный 15-этажный жилой дом — один из самых больших объектов незавершенного строительства в Самарском регионе как по количеству квартир — 326, так и по числу обманутых дольщиков — 234 собственника. Жилая площадь дома составляет 18 896 квадратных метров. В незавершенном состоянии дом находился более 10 лет. В 2014 году по поручению министерства строительства Самарской области к его достройке приступил Самарский областной Фонд жилья и ипотеки.

По словам исполнительного директора Фонда Реналя Мязитова, строители проделали серьезную работу для того, чтобы люди, когда-то вложившие средства в строительство, получили долгожданные квартиры. «Достраивать всегда сложнее, чем работать по проекту “с нуля”, — уточняет Реналь Мязитов. — Сейчас я могу с уверенностью сказать, что нам удалось за два года не только достроить объект, но сделать это в полном соответствии с требованиями российского законодательства как техническими, так и правовыми. Было проведено комплексное техническое обследование объекта, разработана и утверждена документация по усилению строительных конструкций. На всех этапах работы осуществлялся жесткий контроль качества строительства, а также расходования средств со стороны органов государственной власти: министерства строительства и государственной инспекции строительного надзора. Конечно, все это было бы невозможно без финансовой поддержки со стороны правительства Самарской области, выделившего основную часть необходимых для достройки дома средств. Недостающие средства вносили сами дольщики».

Уже в ближайшее время начнется процесс передачи квартир дольщикам.

На 10 января 2017 г. в перечень проблемных объектов, для строительства которых привлекались денежные средства граждан, включены 50 объектов.

В городском округе Самара находится 38 проблемных объектов, по 28-и из которых ситуация урегулирована, и объекты переданы новому инвестору-застройщику.

В городском округе Тольятти новый инвестор-застройщик привлечен для завершения строительства 4 проблемных объектов из 6 имеющихся, в Волжском районе Самарской области в отношении всех объектов привлечен новый инвестор-застройщик.

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