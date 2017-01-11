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08:11 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Государственные больницы на Среднем Урале повысят тарифы

В погоне за инфляцией.

Минздрав Свердловской области намерен увеличить тарифы на услуги подведомственных госучреждений — в среднем на 16%. Проект приказа размещен на сайте министерства. К примеру, ортопедический прием в стоматологии подорожает на 50 рублей — до 360, первичный прием врача высшей категории будет стоить 1055 рублей вместо 910.

«Тарифы не поднимались три года, и сейчас они не компенсируют затрат. А инфляция за это время все-таки выросла. Рост цен не столь существенный. Наша задача сейчас — покрыть расходы», — пояснил «Уралинформбюро» пресс-секретарь ведомства Константин Шестаков.

Стоит отметить, что повышаться будут предельные тарифы. Клиники вправе установить цены ниже обозначенного уровня.

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