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19:07 (мск), источник: БЕЛТА

Минимальная заработная плата и денежные доходы населения за декабрь не индексируются — Минтруда

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минимальная заработная плата (МЗП) и денежные доходы населения Беларуси за декабрь 2016 года не индексируются, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Источник: AP 2016

В соответствии с законом Беларуси «Об индексации денежных доходов населения с учетом инфляции» индексация представляет собой корректировку величины не имеющих единовременного характера доходов физических лиц из бюджетных источников в целях частичного возмещения потерь, вызванных инфляцией, и производится в случае превышения пятипроцентного порога индексом потребительских цен, исчисленным нарастающим итогом с момента их предыдущей индексации (пересмотра размеров доходов).

По информации Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за декабрь по сравнению с ноябрем 2016 года составил 100,5%.

Как пояснили в министерстве, не отмечено превышение пятипроцентного порога в декабре 2016 года к месяцу пересмотра отдельных видов доходов, выплачиваемых из бюджетных источников (апрель 2016 года). В связи с этим не индексируются заработная плата, государственные стипендии обучающимся, стипендии клиническим ординаторам, стипендии работникам, направленным на повышение квалификации, переподготовку, стажировку в очной (дневной) форме обучения в другой населенный пункт; заработная плата государственных служащих и приравненных к ним лиц; денежное довольствие военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава; денежное довольствие военнослужащих срочной военной службы, суворовцев, воспитанников воинских частей, курсантов военных учебных заведений.

В Минтруда и соцзащиты проинформировали, что не произошло также превышения очередного пятипроцентного порога индекса потребительских цен за декабрь 2016 года к месяцу предыдущей индексации (июнь 2016 года) для исчисления размера месячной МЗП (ее размер с учетом индексации в декабре 2016 года составил Br239,42), а также установленных от базовой величины пособий по безработице и стипендий гражданам в период профподготовки по направлению органа по труду, занятости и соцзащите (они индексируются, как и в предыдущем месяце, на 5,4%).

Населению, получающему доходы на территории республики из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).

Для справки: денежные доходы населения за декабрь 2016 года, подлежащие индексации в порядке, установленном законодательством, индексируются в пределах Br174,52 — 100% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего на момент индексации (указ Президента Беларуси от 28 января 2006 года № 55 «О нормативе индексации денежных доходов населения с учетом инфляции»).

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