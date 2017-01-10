Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
Философия slow life: как научиться жить и не спешить
Стало известно, как изменится курс доллара в ближайшее время
Старшая сестра — это диагноз
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото)
«Насилие порождает насилие» Речь Мерил Стрип о Дональде Трампе на «Золотом глобусе». Видео выступления с переводом
Наталья Подольская показала идиллию в семье Пресняковых
В поздних родах обвинили семью
Бывшего милиционера обвинили в убийстве 47 женщин
20-летний парень объявил себя беременным
"Не могу остановиться!": Юлия Меньшова о новом увлечении
СМИ: Елена Ваенга находится в тяжёлом состоянии
Сергей Лазарев впервые поделился фотографией сына
Собака, похожая на льва, покорила пользователей Сети
"Россия беднее, чем три года назад": СМИ оценили политику Путина
СМИ: Киев может уступить РФ ради жизней украинцев
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
9Стрельба в стамбульском клубе
25События года в фотографиях
10Общероссийская елка в Кремле
4040 самых красивых снимков 2016 года
18:56 (мск), источник: Sputnik.by

Эксперты: потока иностранцев в Беларуси стоит ждать к апрелю

Указом президента № 8 устанавливается безвизовый порядок въезда в Беларусь для граждан 80 государств на срок не более 5 суток через пункт пропуска Национальный аэропорт Минск.

Источник: Sputnik.by

О возможном увеличении притока иностранцев в нашу страну после вступления в силу указа о безвизовом въезде ведущий радио Sputnik Беларусь Александр Кривошеев беседовал с начальником отдела маркетинга и качества туристических услуг Министерства спорта и туризма Анной Мухой и председателем Республиканского союза туристической индустрии Филиппом Гулым.

«Сам факт появления такого указа уже говорит об открытости. Это только первый шаг, по результатам которого, увидев и аналитику, и статистику, мы будем двигаться дальше», — отметил Филипп Гулый.

По словам представителя Министерства спорта и туризма, построенные за последние годы объекты инфраструктуры и крупные мероприятия, такие как чемпионат мира по хоккею, уже сейчас позволяют стране выглядеть достойно.

«Срок в 5 дней дает возможность приезжим заинтересоваться страной и принять решение о новом приезде. С учетом дня прилета и дня вылета, фактически речь идет о трех днях пребывания, и это может стать хорошим началом», — пояснила Анна Муха в эфире радио Sputnik Беларусь.

Собеседники в студии согласились с тем, что результаты нового указа в первое время будут экспериментальными.

«Турист может быть чем-то недоволен, и важно, как он это оценит. Это значит, все службы туристической инфраструктуры — сервис, гостиницы, такси и прочие — должны очень серьезно в этом году поработать, чтобы увидеть результат своих действий и к 2018 году расширить его», — констатировал Филипп Гулый.

Указ президента № 8 о безвизовом порядке въезда в Беларусь распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные государства. Документ направлен на активизацию путешествий бизнесменов, туристов, частных лиц, имеющих общегражданские паспорта. Указ вступит в силу через месяц после официального опубликования.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Рядом есть еще: все, что нужно знать о новой белорусской нефти
Сенат США планирует наказать РФ за действия в Сирии и на Украине
Резервный фонд России за 2016 год сократился почти в 4 раза
Суд отказался отпустить Улюкаева из-под домашнего ареста
Росстат назвал подорожавшие сильнее всего в 2016 году продукты
Названы вероятные причины инцидента с самолетом в Калининграде
Мэр Анкары объявил о переименовании улицы в честь убитого посла Карлова
Близкие погибших при терактах в Париже подали иск против Twitter
Спорт
ФИФА увеличила количество участников ЧМ до 48 команд Чемпионаты мира в России и в Катаре станут последними, которые пройдут по старому формату
Авто
Toyota показала новую Camry Японцы показали американскую версию полностью нового седана, построенного на модульной платформе TNGA
Hi-Tech
Как пользоваться телефоном в экстренных ситуациях: инструкция от МЧС Советы, которые дали специалисты, пригодятся каждому. Никаких сверхсложных действий предпринимать не нужно — запомнить все очень просто
Кино
«Первый» прокомментировал сообщения о Панайотове и «Евровидении» Как сообщают некоторые СМИ, финалист шоу «Голос» является одним из главных и наиболее вероятных претендентов на участие в музыкальном конкурсе
Недвижимость
Как превратить минусы вашей квартиры в плюсы
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
Коммунальщиков оштрафуют за ошибки в квитанциях
В регионах РФ увеличили взносы на капремонт
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
Ксения Собчак рассказала о проблемах с ребенком Телеведущая наслаждается всеми прелестями материнства.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь